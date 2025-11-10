Le 5 offerte per le vacanze di Natale che ti faranno partire subito: scoprile tutte – Viagginews.com

Natale si avvicina e la voglia di vacanze non può mancare: ecco le 5 offerte imperdibili per organizzare il tuo viaggio natalizio.

Con l’aria più frizzante, l’inizio del mese di novembre e l’arrivo dei primi addobbi nelle città, il countdown natalizio si attiva e con esso anche la febbre per il periodo più atteso dell’anno. Manca sempre meno a Natale e sono già in molti a ponderare l’organizzazione di un periodo di vacanza insieme alla propria famiglia.

Se per molti il Natale coincide con grandi tavolate in famiglia e pomeriggi attorno all’albero, per altri rappresenta l’occasione giusta per spezzare la routine e organizzare una fuga lontano da casa. La pianificazione delle vacanze natalizie, tuttavia, può rivelarsi anno dopo anno sempre più complessa a causa del lievitare dei prezzi di viaggio e soggiorno.

Risolvere questa situazione e organizzare il viaggio natalizio dei sogni, tuttavia, è più facile del previsto. Con queste 5 offerte, disponibili fin da subito, partire per le vacanze di Natale si trasformerà in una esperienza indimenticabile, accessibile a tutte le famiglie anche nel momento dell’anno più costoso.

Vacanze di Natale? Scopri le 5 offerte più vantaggiose

Quando si pensa al periodo natalizio, è difficile non immaginare le bianche vallate montanare, dove poter beneficiare di un paesaggio mozzafiato e in pieno tema invernale. Per chi sogna una vacanza così, è possibile usufruire dell’offerta per raggiungere le Piccole Dolomiti Vicentine per un itinerario di 5 giorni e 4 notti al prezzo di 600 euro. Chi ama trascorrere i mesi più freddi al mare, invece, può beneficiare dell’offerta dedicata al Salento.

Con un soggiorno di 2 notti all’interno di una SPA con sauna, bagno turco e piscine riscaldate, sarà possibile immergersi nella tranquillità e bellezza delle campagne del Salento a partire da 240 euro presso l’Hotel Brasiliani del gruppo CDS Hotels. Segue nella lista anche il soggiorno presso la Grotta Giusti Thermal SPA Resort in Toscana, una struttura immersa nel cuore più verde della regione. Qui i visitatori potranno concedersi i festeggiamenti di Natale nel massimo del comfort e del relax, a partire da 202 euro.

Immancabili le vacanze natalizie a Roma, dove l’hotel Villa Agrippina Gran Meliá offre un soggiorno indimenticabile a partire da 596 euro. Da qui sarà possibile visitare la Capitale e immergersi nell’atmosfera natalizia delle strade romane. Per chi ama l’avventura, invece, l’Appennino centrale rappresenta la meta adatta per trascorrere 4 notti in un hotel 3 stelle a partire da 530 euro a persona. Da qui sarà poi possibile uscire e godersi i panorami innevati insieme ad una guida esperta.