In questi weekend di novembre parti alla scoperta dei migliori borghi d’Italia: ecco dove andare – viagginews.com

In questi weekend di novembre non c’è niente di meglio che scoprire l’autenticità e le bellezze di alcuni dei borghi più belli della nostra Italia. Ecco dove andare.

L’Italia è tutta bella: da nord a sud ci sono tante città e paesi ricchi di storia, arte e bellezze da scoprire. Molto belli e suggestivi sono anche i piccoli borghi dove ritrovare tanta autenticità e tradizioni ma anche calore e serenità.

Chi apprezza il turismo slow e la quiete può approfittare dei weekend di novembre per trascorrere proprio in questi borghi delle ore o qualche giorno. Ecco allora quali visitare al più presto.

I migliori borghi da visitare in questi weekend di novembre

In questi weekend di novembre, in cui il freddo inizia a farsi sentire, è bello passeggiare e scoprire le bellezze dei tanti borghi di cui la nostra Italia è piena. Ce ne sono alcuni davvero suggestivi e romantici, in cui trascorrere qualche ora o giorno.

In Piemonte, ad esempio, c’è Canelli. Questo si suddivide nei due rioni del Borgo e di Villanuova. Il centro storico è molto suggestivo e dominato dalle cantine canellesi. Questa è infatti una delle capitali del vino. Molto romantica è la via degli innamorati, ispirata ai fidanzatini di Raymond Peynet, illustratore francese. Il 13 novembre in questo borgo si tiene l’antica Fiera di San Martin con oltre 100 bancarelle nel centro storico; il 27 novembre invece si tiene la Fiera Regionale del Tartufo.

In Lombardia c’è Bellano, in provincia di Lecco, dove è nato lo scrittore Andrea Vitali. Una delle sue bellezze naturali è l’Orrido di Bellano, una gola naturale creata circa 15 milioni di anni fa dal torrente Pioverna. In Trentino Alto Adige c’è il borgo di Levico Terme, il cui centro storico è ricco di vecchie botteghe artigiane. Oltre alla Parrocchiale, la località è rinomata per le terme con le sue acque arsenicali-ferruginose.

In provincia di Ravenna, da non perdere Brisighella, con la torre dell’Orologio e il santuario del Monticino, ma anche la Via degli Asini e la collegiata dei SS. Michele e Giovanni Battista, al cui interno si trovano importanti opere d’arte. Scendendo in Molise, precisamente in provincia di Isernia, c’è Frosolone, circondato da colline e boschi. Il centro storico è caratterizzato da vicoli, casette di pietra e piazzette ma anche dalla chiesa di Santa Maria Assunta del XIII secolo.

Insomma, nei weekend autunnali scoprire questi territori e luoghi riempirà il cuore e gli occhi di bellezza.