Hai detto spaghetti ai funghi? Dimentica come li hai sempre mangiati, da oggi saranno ancora più speciali – viagginews.com

Un tocco innovativo per un piatto di spaghetti ai funghi incredibilmente sublime.
L’autunno è magia per i colori ma, soprattutto, i sapori. Zucca, castagne e funghi, i simboli della stagione corrente, ingredienti versatili affinché si adattino a una moltitudine di ricette, sia dolci che salate. Dalle vellutate e zuppe ai condimenti per la pasta, infine le torte.
Tra i classici intramontabili del periodo, gli spaghetti ai funghi, primo piatto soggetto a mille varianti. Saporito e leggero, possibile aggiungere qualche oliva verde o nera per conferirgli carattere, qualora fosse gradito. Il profumo dei boschi, quale celestiale fragranza!
Ancora meglio se gli si attribuisse quel tocco in più. Una preparazione a parte che diviene indispensabile, al pari di uno Chef stellato. Quando si vuole esagerare dinanzi agli ospiti commensali e fare un figurone. Solo in questo modo, preparando gli spaghetti ai funghi, si avrà la vittoria in tasca conquistando i palati di tutti.
Spaghetti ai funghi, mai provati così: straordinariamente irriconoscibili
Pasta e funghi, accoppiata perfetta. Da realizzare in un lampo, così prelibata e cremosa. Tuttavia esiste una variante davvero interessante, proposta da Francesca Gambacorta, conosciuta sui social come @frafoodlove. Diventerà il piatto preferito della stagione, da replicare all’infinito. Una coccola gourmet per sé e la famiglia.
Trattasi degli spaghetti ai funghi accompagnata da salsa umami di sottobosco. Un fondo scuro, sembra cioccolato fondente, che si abbina armonicamente alla ricetta principale. Uno spettacolo, sia a livello visivo che gustativo, il richiamo dei monti è inevitabile, lasciandosi trasportare da immaginazione (culinaria).
Ingredienti:
- 600 g funghi porcini
- 500 g spaghetti
- 100 g funghi secchi
- 2 spicchi d’aglio
- 1 carota
- 1 costa di sedano
- 1 scalogno
- 1 cucchiaio concentrato di pomodoro
- 1 cucchiaio salsa di soia
- 1 peperoncino
- 1/2 bicchiere di brandy
- aromi q.b.
- bacche di ginepro q.b.
- olio extravergine d’oliva q.b.
- sale q.b.
- pepe q.b.
PROCEDIMENTO:
- Si cominci dalla pulizia dei funghi, rimuovendo le parti terrose e completando con un panno inumidito. In una padella aggiungere olio, spicchio d’aglio tritato, peperoncino, aromi. Versare i funghi tagliati, infine un pizzico di sale. Lasciare cuocere.
- Preparare il fondo di sottobosco. In una casseruola aggiungere funghi porcini secchi, aglio, salvia, maggiorana e rosmarino, bacche di ginepro schiacciate, carota, sedano e scalogno a tocchetti. Un filo d’olio e lasciare che cuocia. Dopodiché sfumare con il brandy, concentrato di pomodoro e acqua.
- Una volta trascorsi 30 minuti circa, filtrare la salsa umami e riversarla nella casseruola. Aggiungere la salsa di soia e lasciare che si riduca. Intanto i funghi freschi sono pronti. Rimuovere aromi e aglio, impiegare la metà di questi per frullarla. Poi la componente cremosa nuovamente in padella.
- Ora incorporare nel tegame stesso un mestolo d’acqua di cottura e gli spaghetti – qualora ce ne fosse bisogno, un pizzico di sale. Mescolare e impiattare con la salsa di sottobosco. Da servire subito, caldi.
Un primo delizioso da proporre in qualsiasi occasione. Contesto familiare più intimo, ospiti a cena oppure per se stessi. Ogni momento vale. Non è più un semplice piatto di pasta bensì una vera e propria esperienza.