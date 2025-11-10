Hai detto spaghetti ai funghi? Dimentica come li hai sempre mangiati, da oggi saranno ancora più speciali – viagginews.com

Un tocco innovativo per un piatto di spaghetti ai funghi incredibilmente sublime.

L’autunno è magia per i colori ma, soprattutto, i sapori. Zucca, castagne e funghi, i simboli della stagione corrente, ingredienti versatili affinché si adattino a una moltitudine di ricette, sia dolci che salate. Dalle vellutate e zuppe ai condimenti per la pasta, infine le torte.

Tra i classici intramontabili del periodo, gli spaghetti ai funghi, primo piatto soggetto a mille varianti. Saporito e leggero, possibile aggiungere qualche oliva verde o nera per conferirgli carattere, qualora fosse gradito. Il profumo dei boschi, quale celestiale fragranza!

Ancora meglio se gli si attribuisse quel tocco in più. Una preparazione a parte che diviene indispensabile, al pari di uno Chef stellato. Quando si vuole esagerare dinanzi agli ospiti commensali e fare un figurone. Solo in questo modo, preparando gli spaghetti ai funghi, si avrà la vittoria in tasca conquistando i palati di tutti.

Spaghetti ai funghi, mai provati così: straordinariamente irriconoscibili

Pasta e funghi, accoppiata perfetta. Da realizzare in un lampo, così prelibata e cremosa. Tuttavia esiste una variante davvero interessante, proposta da Francesca Gambacorta, conosciuta sui social come @frafoodlove. Diventerà il piatto preferito della stagione, da replicare all’infinito. Una coccola gourmet per sé e la famiglia.

Trattasi degli spaghetti ai funghi accompagnata da salsa umami di sottobosco. Un fondo scuro, sembra cioccolato fondente, che si abbina armonicamente alla ricetta principale. Uno spettacolo, sia a livello visivo che gustativo, il richiamo dei monti è inevitabile, lasciandosi trasportare da immaginazione (culinaria).

Ingredienti:

600 g funghi porcini

500 g spaghetti

100 g funghi secchi

2 spicchi d’aglio

1 carota

1 costa di sedano

1 scalogno

1 cucchiaio concentrato di pomodoro

1 cucchiaio salsa di soia

1 peperoncino

1/2 bicchiere di brandy

aromi q.b.

bacche di ginepro q.b.

olio extravergine d’oliva q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

PROCEDIMENTO:

Si cominci dalla pulizia dei funghi, rimuovendo le parti terrose e completando con un panno inumidito. In una padella aggiungere olio, spicchio d’aglio tritato, peperoncino, aromi. Versare i funghi tagliati, infine un pizzico di sale. Lasciare cuocere. Preparare il fondo di sottobosco. In una casseruola aggiungere funghi porcini secchi, aglio, salvia, maggiorana e rosmarino, bacche di ginepro schiacciate, carota, sedano e scalogno a tocchetti. Un filo d’olio e lasciare che cuocia. Dopodiché sfumare con il brandy, concentrato di pomodoro e acqua. Una volta trascorsi 30 minuti circa, filtrare la salsa umami e riversarla nella casseruola. Aggiungere la salsa di soia e lasciare che si riduca. Intanto i funghi freschi sono pronti. Rimuovere aromi e aglio, impiegare la metà di questi per frullarla. Poi la componente cremosa nuovamente in padella. Ora incorporare nel tegame stesso un mestolo d’acqua di cottura e gli spaghetti – qualora ce ne fosse bisogno, un pizzico di sale. Mescolare e impiattare con la salsa di sottobosco. Da servire subito, caldi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Gambacorta (@frafoodlove)

Un primo delizioso da proporre in qualsiasi occasione. Contesto familiare più intimo, ospiti a cena oppure per se stessi. Ogni momento vale. Non è più un semplice piatto di pasta bensì una vera e propria esperienza.