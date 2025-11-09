Niente di meglio di una fuga per rinnovare l’amore: le idee più romantiche per il weekend – viagginews.com

Ansia, stress, tensioni possono logorare lentamente la vita di coppia anche se sono dovute a fattori esterni, per rigenerarsi e ritrovare l’affiatamento è bene concedersi di tanto in tanto un weekend romantico: le migliori idee per ritrovare passione e complicità con il partner.

Scegliere di condividere la propria vita con la persona che si ama è un grande passo che cela diverse insidie. La prima tra tutte è lo scoglio della convivenza, ciascuno di noi ha i propri ritmi, le proprie abitudini e i propri difetti, aspetti che nei primi periodi di vita sotto lo stesso tetto saltano fuori tutti insieme e possono generare momenti di tensione e nei casi peggiori persino ripensamenti.

Quando finalmente si riesce a trovare una quadra, a rompere gli equilibri e minare la serenità ci pensa l’incedere della vita, fatto di impegni lavorativi, ansia dal raggiungimento di obiettivi, pagamenti da affrontare, gestione dell’economia domestica e divisione dei compiti in casa, che si moltiplicano quando si ha la fortuna di avere figli.

In mezzo a tutto questo marasma si può anche perdere un po’ di intimità, specie con l’arrivo di un bebè le coppie tendono a diradare la condivisione del talamo nuziale e spesso questo rappresenta la proverbiale goccia che fa traboccare il vaso. Ecco dunque che ogni coppia deve trovare tempo e spazio per viversi anche quando la vita mette il bastone tra le ruote.

Un buon modo per ritrovare complicità è concedersi di tanto in tanto una fuga dalla quotidianità, meglio ancora se si tratta di un weekend in un luogo romantico, capace di far ritrovare quell’intimità che gli impegni e la vita possono talvolta portare via. Ma come fare a scegliere? Quali sono le idee migliori per rinnovare la passione?

Tre idee romantiche per un weekend di coppia difficile da dimenticare

Per un viaggio di questo tipo la cosa più importante è la location, si deve trattare di una struttura dotata di tutti i confort all’interno e che si trovi in una zona relativamente distante dai centri abitati o la cui metratura permetta di creare un ecosistema interno distinto da ciò che c’è intorno. A questi elementi va aggiunta una spa in cui rilassare corpo e membra ed un ristorante interno – magari stellato – che consenta alla coppia di rimanete in struttura qualora lo voglia.

Il primo consiglio è un hotel a Verrucchio (Provincia di Rimini). Parliamo di una località medievale dall’indubbio fascino estetico, l’albergo si trova all’interno di una torre e coniuga il fascino della struttura storica ad una cura dei dettagli maniacale che rende gli interni moderni e raffinati. Si tratta di una struttura a 4 stelle, con spa e ristorante interni.

Il secondo consiglio è Venezia. La città lagunare è da sempre lo scenario perfetto per le coppiette, con i suoi canali ed i suoi palazzi storici e le sue chiese. L’alloggio perfetto per chi è in cerca di relax è Palazzo Ruzzini, un hotel all’interno di un palazzo settecentesco che affaccia direttamente su Santa Maria Formosa da un lato e Rio del Paradiso dall’altra.

Il terzo ci porta in Toscana. Regione meravigliosa paesaggisticamente e architettonicamente, è nota anche per la qualità del suo cibo e dei suoi vini. Le mete qui possono essere innumerevoli, ma Palazzo San Lorenzo, costruito laddove nel 1635 sorgeva lo Spedale San Lorenzo è una delle scelte più azzeccate. Ci troviamo a Colle Val d’Elsa – conosciuta anche come “Città di Cristallo” – dunque a metà strada tra Firenze e Siena, il che è un plus per chi dopo il relax si vuole dedicare ad un po’ di turismo tradizionale.