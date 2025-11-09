Dolce coccola zucca e cioccolato, questo tortino è una scoperta autunnale speciale

Zucca e cioccolato sono una combo perfetta per realizzare un tortino super goloso per una merenda autunnale perfetta.

Quando il cielo è grigio e minaccia pioggia, il vento freddo fa cadere le ultime foglie dagli alberi e le mura domestiche sono un riparo sicuro bisogna addolcire la giornata con un dolce goloso da accompagnare con una tazza di tè o una cioccolata calda per una coccola ancora più speciale.

L’autunno si colare di arancio per chi ha la passione per la zucca. Un ingrediente perfetto per creare sia piatti salati che dessert con il suo gusto leggermente dolce. Risotti, vellutate, torte, la versatilità della zucca è un grande vantaggio in cucina. Buonissimo anche il pane alla zucca, fragrante e con un aroma unico. E avete mai provato a marinarla? Diventa un contorno gustoso per grigliate di carne e pesce.

Salutare l’insalata di zucca con mele, insalata mista, mirtilli disidratati, noci pecan e feta da condire con un dressing agrodolce. Per chi ha voglia, invece, di una dolce coccola a base di zucca può unire questo ingrediente con il cioccolato per realizzare una merenda golosa e molto semplice da preparare.

Oggi tortino zucca e cioccolato per un dessert goloso

Si può scegliere se preparare questa ricetta in versione torta o tortini. Colazione o merenda, cosa avete intenzione di addolcire? In entrambi i casi si avrà un dolce soffice, delicato impreziosito dalla ganache al cioccolato.

INGREDIENTI PER 4 TORTINI

160 grammi di zucca pulita

50 grammi di farina di mandorle

50 grammi di latte di mandorle

1 uovo medio

sale fino

150 grammi di farina di riso

100 grammi di zucchero di canna

50 grammi di olio di semi

8 grammi di lievito in polvere per dolci

150 grammi di cioccolato fondente

120 grammi di panna fresca liquida

zucchero a velo.

PREPARAZIONE

Pulite la zucca e tagliatela a tocchetti, Mettete la zucca in un contenitore stretto, aggiungete olio di semi e latte di mandorla. Frullate fino ad ottenere una crema liscia. Versate lo zucchero di canna nella ciotola della planetaria con gancio a foglia, mettere l’uovo e lavorate a velocità bassa. Dovete ottenere un composto chiaro e spumoso. Unite nella planetaria la crema di zucca. Lavorate per amalgamare gli ingredienti. Setacciate farina di riso e lievito. Aggiungete la farina di mandorle e amalgamate il tutto. Aggiungete un pizzico di sale. Ottenete un composto liscio e uniforme. Prendete 4 stampini rotondi con diametro 10 cm, imburrateli e infarinateli. Riempiteli con il composto senza superare i 3/4. Mettete gli stampini sulla gratella del forno e fate cuocere a 170° in modalità statica per 20 minuti. Preparate la ganache tritando il cioccolato, mettendo la panna in un pentolino fino a sfiorare il bollore. Mettete cioccolato e panna in una ciotola e mescolate con energia per ottenere una crema. Frullatela e copritela con la pellicola e fatela raffreddare in frigo per 30 minuti.

Sfornate le tortine, lasciatele raffreddale poi toglietele dagli stampi e tagliatele a metà. Con una sac à poche farcite la metà inferiore con la ganache e ricoprite con l’altra metà. Spolverate con zucchero a vero e buona merenda!