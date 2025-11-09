Christmas World, il villaggio di Natale più grande d’Europa si trova in Italia: tante attrazioni e un unico biglietto

Christmas World è il villaggio di Natale più grande d’Europa con tantissime attrazioni a tema natalizio sorprendenti e speciali.

Con un solo biglietto si potrà girare per il Christmas World e lasciarsi trascinare dallo spirito natalizio. Tantissime attrazioni per un’esperienza indimenticabile con tutta la famiglia. Il villaggio aprirà le porte il 29 novembre 2025 e le chiuderà l’11 gennaio. Un lungo periodo di divertimento nel cuore di Villa Borghese, a Roma.

Il Christmas World torna a Villa Borghese con un’interessante novità, un solo biglietto per vivere in modo completo la magia del villaggio più grande d’Europa e del Grande spettacolo di Natale che andrà in scena su un meraviglioso palco. Il parco che ospita il villaggio è grande 40 mila metri quadri, perfetto per accogliere i 2 milioni di visitatori previsti. Ci sono otto attrazioni e 300 performer che lavorano per il divertimento delle famiglie.

Snow Twister è la discesa mozzafiato su un grande scivolo di ghiaccio. North Pole Raceway è la pista dedicata ai più piccoli con baby car personalizzate e un incantevole percorso da esplorare. Poi ci sono Ice Rink per pattinare sul ghiaccio sotto l’ombra del Ponte di Brooklyn (la pista è di 900 mq) e The Tree of Lights, cabine di sfere natalizie che ruotano intorno ad un luccicante Albero di Natale. E non finisce qui.

La magia natalizia al Christmas World di Roma

Continuiamo a conoscere le attrazioni del Christmas World. Ice Slide per scivolare sul ghiaccio a bordo di una ciambella gigante, Ice Bumper per sfrecciare su veicoli colorati in un’arena di ghiaccio, Santa’s Coaster per viaggiare sul trenino a forma di slitta di Babbo Natale e The Grand Christmas Carousel, la versione speciale natalizia della giostra tradizionale.

Oltre le attrazioni ci saranno spettacoli incredibili a cui assistere con esibizioni dinamiche, orchestre, coreografie e cori itineranti. Non può mancare l’angolo ristoro nel villaggio natalizio più grande d’Europa, un’area food con tante proposte per accontentare tutti i gusti. Per chi vuole vivere quest’avventura di Natale la pianificazione della visita è fondamentale. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00 con ultimo ingresso alle 19.00.

Il 24 dicembre chiuderà prima, alle 18.00 mentre il 25 dicembre sarà aperto dalle 14.00 alle 20.00. Il 31 dicembre l’orario sarà 10.00/18.00 e il 1° gennaio 2026 dalle 10.00 alle 20.00. Il biglietto intero OFF PEAK costa 12,50 euro, per i giovani dai 13 ai 17 anni, gli over 65 e l’accompagnatore di una persona con disabilità e i bimbi tra i 4 e i 12 anni il prezzo è di 11,50 euro. Le famiglie con 2 adulti e 2 bambini possono acquistare il Family Pack a 40 euro. Sul sito christmasworld.net si potranno scoprire gli altri prezzi dei biglietti e procedere direttamente con la prenotazione e l’acquisto.