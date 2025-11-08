Viaggiare da Milano: le migliori mete al sole raggiungibili in aereo

Milano è una città importante non solo perché è il cuore finanziario del nostro paese, ma anche perché ha una posizione strategica che le permette in poche ore di raggiungere le principali città europee.

Inoltre, grazie ai numerosi voli in partenza dai due aeroporti cittadini, Linate e Malpensa, dal capoluogo lombardo si possono raggiungere in poche ore tantissime località in giro per il mondo. In queste righe andremo a vedere nello specifico le migliore “mete al sole” che si possono raggiungere da Milano.

Dubai: l’eleganza nel mezzo del deserto

Dubai è probabilmente il miglior esempio di contrasto contemporaneo, perché nel nulla del deserto sorge quella che è attualmente la capitale del lusso mondiale. Per raggiungere questa città degli Emirati Arabi basta prendere un volo Milano Dubai con Air France e in meno di 6 ore si attera nell’abbraccio caldo del Golfo Persico. In questa città si può passeggiare fra i grattacieli che riflettono le dune del deserto, passare da una boutique di alta moda ad antichi souk, il tutto con l’immancabile sosta ad uno dei numerosi ristoranti stellati presenti. Dubai ha tutto quello che un turista può desiderare: spiagge e acque cristalline (imperdibili le spiagge di Jumeirah), escursioni nel deserto, shopping in negozi di lusso.

La certezza delle Canarie

Prima che Dubai diventasse una meta da sogno, la certezza era rappresentata dall’arcipelago della Canarie. Queste isole al largo dell’Africa (ma politicamente spagnole) si raggiungono in meno di 4 ore di volo da Milano, ed hanno il vantaggio di avere un clima mite tutto l’anno. Quando si decide di volare verso le Isole Canarie c’è solo l’imbarazzo della scelta: puoi optare per Lanzarote e i suoi paesaggi lunari, andare Tenefire che può vantare il maestoso Teide, oppure rilassarti a Gran Canaria fra i piccoli villaggi e le spiagge di Maspalomas.

Marrakech e la magia del Marocco

Viaggiare verso Marrakech significa vivere anzitutto un’esperienza sensoriale, circondati da profumi di ambra e di spezie all’interno di riad o passeggiando nella medina. La capitale del Marocco si può raggiungere in poco più di tre ore di volo da Milano, e se di giorno è ricca di colori e voci, alla sera si accende alla luce delle lanterne, svelando ai turisti una città ancor più viva, ricca di fascino, mistero ma soprattutto vita. Marrakech è la meta ideale per chi in un viaggio cerca autenticità e non semplici hotel di lusso e ristoranti stellati.

Mare, sole e Sharm

Vacanza diametralmente opposta a Marrakech, seppur nello stesso continente, è quella a Sharm El Sheikh, dove a farla da padrone sono mare, spiagge e resort di lusso. Fare un bagno nelle acque del Mar Rosso significa ammirare una delle barriere coralline più belle al mondo, mentre i resort di Sharm El Sheikh sono così lussuosi e ricchi di attrazioni che il turista medio vi ci può tranquillamente passare un’intera vacanza senza sentire la necessità di uscirne.

Alla scoperta dell’Oman

Se invece sei alla ricerca di una meta meno nota rispetto alle altre, di quelle che ancora sfuggono al turismo di massa, l’Oman è quello che fa per te. Più a sud di Dubai c’è infatti questa perla di cultura mediorientale, che si affaccia direttamente sull’Oceano Indiano e che è ben rappresentata dalla sua capitale Muscat. Questa località vanta spiagge incontaminate, oasi piene di verde e montagne dorate, il tutto intervallato da resort di lusso dove ogni esigenza del turista può essere ampiamente soddisfatta. Muscat è poi sopratutto un oasi di tranquillità, perfetta per chi cerca sole, mare e lusso ma senza necessariamente la “folla” tipica della vicina Dubai.

Perché volare con Air France

Al di là della metà che si scelga, poiché il volo è parte integrante del viaggio è importanti affidarsi alla compagnia giusta, e su questo Air France non conosce rivali. La compagnia di bandiera francese è la soluzione perfetta per volare da Milano verso il resto del mondo perché mette il cliente al centro di tutto, offrendogli un viaggio anzitutto piacevole, ricco di comfort e ascoltando ogni tipo di esigenza. Su ogni aereo, inoltre, il Wi-Fi è incluso per tutti i passeggeri.