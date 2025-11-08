Ti sfido ad indovinare l’ingrediente segreto di questa golosa torta al cioccolato: scommetto che non ci riesci vero?

Nessuno immagina qual è l’ingrediente segreto di questa torta al cioccolato: così soffice e golosa, da sembrare appena uscita dalla pasticceria.

La torta al cioccolato è un grande classico della pasticceria. Soffice, golosa e spesso cremosa, racchiude tutto quello che le papille gustative potrebbero desiderare. C’è chi la preferisce piena di scagliette di cioccolato, chi invece la ama nella sua versione classica e chi ancora la desidera ricca di frutta, sia fresca che secca.

Una cosa è certa, indipendentemente da quale variante si sceglie, ad una fetta di torta al cioccolato non si potrà mai dire di no. Ebbene, proprio per restare in tema, oggi vogliamo mostrarvi una versione piuttosto insolita. Un ingrediente misterioso, la renderà ancora più irresistibile.

Con questo ingrediente segreto la torta al cioccolato è ancora più deliziosa

Non c’è ragione che tenga, quando si presenta davanti una fettina di torta al cioccolato, resistergli è davvero impossibile, ma se vi dicessimo che in questa ricetta di oggi ci andranno anche le lenticchie? Potrà sembrare un mix azzardato, ma vi assicuriamo che questa versione sarà davvero deliziosa. Vediamo quindi ingredienti e procedimento per preparare questa torta di lenticchie e cioccolato.

Ingredienti per uno stampo da 22 centimetri

500 gr di lenticchie già cotte

250 gr di cioccolato fondente (150 gr + 100 gr)

50 gr di zucchero di canna

3 cucchiai di cacao amaro

1/2 bustina di lievito per dolci

2 uova

20 gr di margarina

Procedimento:

Prendere i primi 150 g di cioccolato fondente e scioglierlo o a bagnomaria oppure nel microonde In un mixer mettere uova, lenticchie, lievito, cacao, zucchero e cioccolato fuso e frullate fino ad ottenere un composto uniforme Versare il composto nello stampo rivestito di carta forno e livellare per bene A questo punto cuocere per 25-30 minuti in forno ventilato preriscaldato a 180°C Una volta cotta, sfornare e lasciare intiepidire Spezzettare il cioccolato rimasto e sciogliere anche questo insieme con la margarina Ora non resta che estrarre delicatamente la torta dallo stampo e ricoprirla con la ganache al cioccolato

Ed ecco che la torta di lenticchie e cioccolato è pronta per essere tagliata a fettine e gustata. Così buona, che nessuno potrà mai credere che all’interno ci sono delle lenticchie. Un’idea diversa dal solito per una merenda sana e golosa o per una colazione ricca di energia.