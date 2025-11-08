L’attesa del Natale diventa ancora più magica con il ritorno dell’Espresso Monaco: date e tappe

Con il ritorno dell’Espresso Monaco sarà impossibile non amare il Natale: un’esperienza tutta da vivere, per raggiungere luoghi magici e incantati.

Ogni anno, per chi desidera vivere in anticipo la magia del Natale, c’è un viaggio che ha il profumo delle feste e il fascino delle grandi avventure su rotaia. Luci soffuse, carrozze d’altri tempi, profumo di spezie e un itinerario che attraversa alcune delle località più affascinanti d’Europa: il leggendario Espresso Monaco torna a percorrere i binari del sogno, portando con sé tutto il calore delle festività.

Questo treno, è diventato negli anni una vera e propria icona per gli amanti dei viaggi. Essere tra i suoi passeggeri, permette di vivere un’esperienza unica, lì dove il tempo sembra essersi fermato e tutto diventa come uno dei film iconici del Natale. Il suo ritorno segna l’inizio non ufficiale del periodo più atteso dell’anno, un momento in cui tutto s’intreccia in un itinerario che profuma di fiaba.

Con l’Espresso Monaco si potrà vivere un’esperienza unica: la magia del Natale sta per iniziare

Il viaggio dell’Espresso Monaco prenderà il via il 30 novembre 2025, inaugurando ufficialmente la stagione delle feste. La prima tappa sarà Milano, punto di partenza simbolico dove passeggeri e curiosi potranno ammirare le carrozze storiche illuminate e addobbate per l’occasione. Da qui, il treno partirà verso Verona, Innsbruck, Salisburgo e infine Monaco di Baviera, dove i celebri mercatini natalizi accoglieranno i viaggiatori tra profumi di vin brulé e melodie tradizionali.

Ogni carrozza dell’Espresso Monaco è curata nei minimi dettagli: interni vintage, velluti rossi, decorazioni natalizie artigianali e un servizio di bordo che unisce eleganza e convivialità. A bordo, chef e pasticceri offriranno un menu ispirato alle tradizioni alpine e al Natale europeo, con specialità come lo strudel di mele, la fonduta e i classici biscotti speziati.

Durante le fermate, i passeggeri potranno partecipare a tour guidati dei mercatini e dei centri storici, con la possibilità di assistere a concerti e spettacoli a tema natalizio. Il viaggio non è pensato solo per chi desidera scoprire nuove città, ma per chi vuole vivere un’esperienza immersiva, dove il percorso diventa parte della destinazione. Infine, il treno rientrerà a Milano il 7 dicembre e i biglietti, disponibili in diverse fasce di prezzo, comprendono pacchetti con pernottamenti e attività extra nelle tappe principali.