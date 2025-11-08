A novembre sono questi i giorni e gli orari migliori per prenotare un volo: puoi spendere persino la metà

Hai voglia di un bel weekend di relax o di una vacanza in una meta esotica ma hai paura di spendere un capitale? Un’amica esperta di viaggi mi ha svelato quali sono i giorni e gli orari migliori per prenotare un volo.

Natale è vicino ma non abbastanza: molti di noi hanno voglia di concedersi un bel weekend all’estero senza dover aspettare le feste natalizie. Il problema, come sempre, sono loro: i soldi, croce e delizia del mondo intero. Infatti non sono mai abbastanza e a volte si rinuncia proprio a concedersi un viaggetto per paura che poi non bastino.

In realtà viaggiare non deve necessariamente essere costoso: ci sono mille escamotage per vedere luoghi meravigliosi spendendo pochissimo. Per quanto riguarda l’alloggio, anziché il classico hotel, per ridurre i costi si può optare per una casa da dividere con amici oppure anche per un bell’ostello in cui conoscere tanti altri viaggiatori.

Molto valide anche le piattaforme di chi si scambia la casa a costo zero. O, infine, ci sono luoghi in cui si può soggiornare gratis in cambio di aiuto domestico o di babysitting e di manutenzione dell’orto. Insomma le soluzioni per un alloggio a costo zero si trovano. E per quanto riguarda i voli aerei? Volare gratis è praticamente impossibile ma, se si prenotano i voli in certi giorni e in certi orari, si può spendere persino la metà.

Ecco i giorni e gli orari migliori per prenotare i voli aerei

Hai proprio bisogno di staccare la spina ma non hai troppi soldi? Non ti preoccupare: se prenoti in questi giorni e in questi orari, il volo ti costerà davvero pochissimo, potresti addirittura spendere la metà.

La maggior parte di noi, quando viaggia, opta per l’aereo: molto più rapido e comodo rispetto all’auto o al treno. Certo viaggiare in treno ha sempre il suo fascino ma a volte non è proprio possibile perché ci si impiegherebbe davvero troppo tempo, specialmente se si vuole andare all’estero o anche solo in una regione d’Italia lontanissima rispetto a quella in cui si vive.

I voli, soprattutto mano a mano che ci avviciniamo al periodo delle feste di Natale e Capodanno, iniziano a salire non solo di quota ma pure di prezzo. Pertanto è fondamentale farsi furbi e conoscere il momento migliore per prenotare. Un’amica esperta di viaggi mi ha spiegato quali sono i giorni e le fasce orarie più vantaggiose per spendere meno:

voli nazionali o europei : il giorno più conveniente per prenotare è la domenica ;

: il giorno più conveniente per prenotare è la ; voli intercontinentali: conviene prenotare il lunedì.

Per quanto riguarda gli orari, invece: