La meta preferita dai giovani è questa, altro che da vecchi boom di viaggi – viagginews.com

La meta sta spopolando tra i giovanissimi e le prenotazioni cominciano ad essere rilevanti: sembra ci sia un vero e proprio boom.

Da sempre, o per lo meno da quando i mezzi di trasporto hanno permesso di farlo con maggiore facilità, viaggiare è un’attività amata da molti; scoprire posti lontani dalla propria routine e zona di comfort, anche nello stesso paese dove siano nati, ci permette sempre di arricchire il nostro bagaglio culturale e di esperienze.

Ultimamente, soprattutto grazie ai social, è sempre più diffusa la condivisione di consigli, suggerimenti ed esperienze, tanto che ci sono sempre più influencer che si dedicano espressamente ai viaggi; in aggiunta a questo, sempre più piattaforme (vere e proprie rete sociali) sono impegnate nell’organizzazione di viaggi, offrendo pacchetti adatti ad ogni tipo di esigenza, anche a chi viaggia da solo e vuole fare amicizia con altri viaggiatori.

Il dato sorprendente, arrivato di recente con le informazioni diffuse da ScuolaZoo Viaggi, mette in evidenza qual è, almeno per il momento, la meta più in voga fra i giovanissimi (under 25); a quanto pare la domanda è in crescita e stanno arrivando prenotazioni con grandissimo anticipo.

Questa è la meta più scelta dai giovani per il prossimo inverno: la nuova tendenza è chiara

Come segnalato anche da GuidaViaggi, i dati di ScuolaZoo Viaggi metterebbero in risalto un sempre più crescente interesse dei più giovani verso la montagna, in particolar modo le Dolomiti e Cortina d’Ampezzo. Influisce sicuramente la grande attenzione mediatica portata dalle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, oltre all’appetibilità di pacchetti organizzati, che rendono mete storicamente molto care più accessibili, molto più dei viaggi organizzati in modo autonomo.

Cortina e le Dolomiti sono destinate quindi ad ospitare tantissimi giovani, che stanno scegliendo proprio le mete per festeggiare il Capodanno; una scelta suggestiva e che offre tante opportunità, da varie attività legate agli sci fino ad escursioni, momenti di socialità e altri tipi di attività outdoor.

Se, da un lato, la montagna è eletta meta regina dell’inverno 2025 da tanti giovanissimi, altre destinazioni molto gettonate sono città come Rimini e Riccione (sempre attraente per il pubblico giovane grazie ai tanti eventi) e Firenze, capace di regalare momenti di grande cultura, tra musei e monumenti, ma anche tanto divertimento.

A livello internazionale, invece, le mete più gettonate restano Praga, Budapest, Barcellona e Lloret de Mar, sempre molto visitate da parte di giovani provenienti da ogni parte del mondo.