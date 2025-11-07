Il sentiero più lungo del mondo si trova in Italia: bellezza, natura e tanto relax

Se hai bisogno di rilassarti nella natura devi assolutamente fare tappa in questo sentiero: si trova in Italia ed è il più lungo del mondo.

In Italia i posti da visitare non mancano, sono tantissime le bellezze che spingono ogni anno i turisti a viaggiare nel nostro Paese. Basta muoversi per pochi chilometri per trovarsi davanti a posti meravigliosi, sia naturali sia creati dall’uomo. Sono numerosi i paesaggi marini, quelli montuosi, le colline e le pianure che offrono una vista che toglie il fiato al primo sguardo. E sono altrettante numerose le città d’arte.

È possibile ammirare i palazzi storici e più antichi, le stradine che hanno mantenuto i tratti del passato, e tutti i monumenti e i musei che, nel corso degli anni, sono stati messi in piedi. Alla nostra penisola la bellezza non manca, basta spostarsi per trovare zone meravigliose che meritano attenzione. Proprio in Italia, non tutti lo sanno, esiste il sentiero più lungo del mondo: qui è possibile trovare un po’ di pace.

In Italia si trova il sentiero più lungo: è bellissimo e ha oltre 500 tappe

Chi viaggia in Italia ha la possibilità di ammirare posti bellissimi. Se volete vivere un’esperienza unica, dovete assolutamente visitare il sentiero più lungo non solo del nostro Paese ma del mondo, ovvero il Sentiero Italia del CAI (Club alpino italiano). Si tratta di un percorso escursionistico di quasi 8 mila chilometri distribuiti in oltre 500 tappe. L’idea di dare vita a questo sentiero risale agli anni Ottanta, grazie ad un gruppo di escursionisti e di giornalisti.

Questi pensarono di creare un tragitto per unire tutta la dorsale montuosa italiana. Il progetto ebbe inizio nel 1995 e, dopo alcuni anni di abbandono, il CAI riprese in mano l’iniziativa, precisamente nel 2018, dando nuova vita ai punti realizzati in precedenza, quindi restaurando la segnaletica e i percorsi. Ha così preso forma il Sentiero Italia CAI, che oggi viene curato da tantissimi volontari. Questo percorso tocca tutte le regioni italiane. Chi lo percorre passa attraverso catene montuose, valli, colline, foreste e aree costiere.

Chi lo vive in prima persona ha la possibilità di immergersi completamente nella natura, osservando i ghiacciai, le torri di roccia delle Dolomiti, i boschi dell’Appennino tosco-emiliano, i pascoli del Gran Paradiso fino ad arrivare alle distese di macchia mediterranea che si articolano in Sardegna e Sicilia. Nel corso del cammino, inoltre, è possibile visitare monasteri, borghi, chiese che risalgono al passato e le zone archeologiche più belle. È un’esperienza unica da fare almeno una volta nella vita.