Chi l’ha detto che i migliori viaggi si facciano a Natale? Novembre è il mese perfetto per partire: ecco perché – viagginews.com

Non è Natale il miglior momento per partire: ci sono tanti vantaggi di fare un viaggio a Novembre. Eccone alcuni.

Manca poco più di un mese a Natale e in tanti hanno chiaramente organizzato (o stanno organizzando) un viaggio per allora o per Capodanno. Effettivamente Dicembre è un mese molto gettonato per partire, magari alla volta di posti caldi ed esotici oppure di grandi città in cui trascorrere le feste.

E se invece si organizzasse un viaggio a Novembre? Questo mese è abbastanza sottovalutato quando si tratta di partire per le vacanze ma in realtà può regalare grandi soddisfazioni e tutto questo per una serie di ragioni molto interessanti. Eccole.

I motivi per cui Novembre è il mese perfetto per partire

Non è Dicembre il miglior momento per fare un viaggio ma Novembre. Anche in questo mese si inizia a respirare un po’ di aria natalizia e, soprattutto, considerando le basse temperature qui da noi, può essere piacevole spostarsi in posti caldi.

I vantaggi di partire a Novembre sono molteplici: le destinazioni più popolari sono meno affollate di turisti rispetto all’alta stagione. Tutto questo si traduce in una vacanza meno stressante ma all’insegna del relax. A questo proposito si può trovare anche più scelta su voli, hotel, attività e ristoranti perché tutto è più accessibile. Persino i mercatini di Natale, presenti già in molte città da Novembre, sono meno caotici rispetto al mese di Dicembre.

Non solo ma anche il clima in molti luoghi è ancora mite o caldo ma non intenso come quello dell’estate. Inoltre è possibile trovare tante offerte dato che la domanda è inferiore. In questo modo sarà possibile spendere di meno rispetto ad un viaggio fatto durante le vacanze natalizie quando, si sa, la domanda è maggiore e i prezzi aumentano, diventando quasi proibitivi per molti.

Inoltre chi viaggia a Novembre potrà prendersi una pausa dalla routine quotidiana e prima delle feste. Insomma, questo mese consente davvero di fare dei bei viaggi rigeneranti prima di Natale, lontani dal caos dell’estate e delle festività natalizie. In tanti dovrebbero davvero considerarlo per una vacanza in coppia, in famiglia o con gli amici, breve o lunga che sia, perché può risparmiare non solo denaro ma anche in altri termini (maggiore relax e minore confusione, ad esempio).