Viaggi in aereo, l’errore da non commettere assolutamente prima del decollo: in pochi ci pensano – viagginews.com

Una volta saliti in aereo, c’è un errore da non commettere mai prima del decollo. Potrebbe sembrare una cosa da niente, ma le conseguenze rischiano di essere imprevedibili.

Viaggiare in aereo può scatenare emozioni molto diverse tra loro. Ci sono persone che non vedono l’ora di partire e altre che, al contrario, vorrebbero soltanto restare con i piedi ben piantati a terra. In realtà, questo mezzo di trasporto è uno dei più sicuri al mondo. Ogni velivolo viene sottoposto a controlli serrati, proprio per assicurarsi che tutto funzioni correttamente.

Per tutelare ancora di più la propria incolumità e quella degli altri passeggeri, ci sarebbe un errore da non commettere mai. Si tratta di una questione poco discussa, a cui in pochissimi pensano. Dal punto di vista pratico, però, il suo impatto è concreto.

L’errore da non fare mai in aereo: prima del decollo può essere pericolosissimo

Ogni regola esiste per un motivo ben preciso. Non vengono introdotte solo per dare fastidio alle persone. Al contrario, il loro obiettivo principale è proprio quello di proteggere ogni singolo individuo. Questo, ovviamente, vale anche per i viaggi in aereo. Il personale di volo sta sempre molto attento ad esplicitare correttamente tutte le norme da rispettare. Non bisogna prenderle sottogamba e, in caso di dubbi, è fondamentale rivolgersi agli addetti.

Molte persone, proprio poco prima del decollo, decidono di scambiarsi i posti, magari per raggiungere la propria famiglia o per avere una visione migliore. Ciò, oltre a dare vita a una certa confusione, mette a repentaglio la sicurezza dei passeggeri. È stato Pete Hutchison, un ex pilota della Virgin Atlantic, a spiegarne il motivo.

Stando alle sue parole, la fusoliera di un aereo funziona proprio come un’altalena. Il peso al suo interno deve essere bilanciato in modo equilibrato perché, altrimenti, il muso o la coda tenderanno a inclinarsi verso il lato sbagliato, compromettendo la stabilità del mezzo: “Iniziare a spostarsi tra i sedili in aree non pianificate potrebbe avere un impatto significativo sull’equilibrio dell’aereo, soprattutto quando sono molti i viaggiatori che lo fanno“.

Di conseguenza, non si tratta di un dettaglio insignificante. Se si è davvero determinati a scegliere un posto specifico, si consiglia di rinunciare alle compagnie low cost e di optare per quelle che consentono una selezione accurata. Ovviamente, potrebbero esserci degli extra da pagare ma, almeno, si sarà certi di non andare incontro a brutte sorprese o a situazioni potenzialmente problematiche.