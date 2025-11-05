Unisci ricotta, limone e speck e avrai un primo deliziosamente fresco e sorprendente

Ricotta, limone e speck, tre ingredienti diversi tra loro che combinati danno vita ad un primo piatto delizioso.

Se avete voglia di assaggiare sapori nuovi in un piatto di spaghetti mai provato prima dovete conoscere la ricetta che combina in modo perfetto ricotta, limone e speck. Non siate scettici, prima si mangia poi si giudica e non abbiamo dubbi che il risultato vi lascerà senza parole.

Avete mai sentito parlare di food pairing? Un termine che si traduce in italiano con abbinamento alimentare e riguarda proprio l’associazione di alimenti apparentemente differenti tra loro per composizione molecolare e aromatica ma che se uniti regalano esperienze sensoriali uniche. Sono ingredienti capaci di esaltare le papille gustative dando al cervello impulsi piacevoli.

Volete alcuni esempi? Banana e bacon dove la dolcezza del frutto trattiene la nota sapida del bacon. Gorgonzola e avocado per un toast sorprendente. Mirtilli e funghi, incontro di sapori autunnali e cannella e maiale, combinazione molto utilizzata in Asia. Può sembrare strano, poi, unire la ricotta con il limone e invece il risultato e sorprendente soprattutto se si aggiunge un terzo ingrediente saporito, lo speck.

Spaghetti ricotta, limone e speck per un’esplosione di gusto in bocca

Il primo piatto di oggi è cremoso, leggero, delicato ma con carattere. Si prepara velocemente con passaggi semplici e il risultato è sorprendente. Un sapore unico da provare per fare una nuova esperienza sensoriale coinvolgendo, naturalmente, gusto e olfatto.

INGREDIENTI

200/250 grammi di spaghetti

80 grammi di ricotta di mucca

125 grammi di speck

olio d’oliva

buccia di limone

basilico fresco.

PREPARAZIONE

Tagliate lo speck a pezzetti.

Mettete pochissimo olio in padella, aggiungete lo speck e fatelo cuocere per renderlo croccante a fiamma viva.

In una ciotola mettete la ricotta e grattugiate la buccia di metà limone.

Amalgamate gli ingredienti lavorando a lungo la ricotta.

Cuocete gli spaghetti in abbondante acqua salata.

Una volta pronta prendete una padella, mettete gli spaghetti, aggiungete un po’ di ricotta e amalgamate.

Impiattate e aggiungete la ricotta restante, un’altra spolverata di limone e aggiungete lo speck croccante. Si può aggiungere una spolverata di pepe e del parmigiano quando si amalgamano ricotta e limone per dare un tocco di sapore in più. Lo speck, poi, può essere unito agli spaghetti al termine della ricetta oppure quando si mescolano ricotta e limone con un poco di acqua di cottura per rendere il risultato più cremoso. Infine, a gusto personale si possono mettere delle foglioline di basilico.