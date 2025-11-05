Non devi aspettare dicembre per andare ai mercatini di Natale: questi iniziano già a novembre – viagginews.com

Mancano ancora diverse settimane a Natale ma non per questo bisogna aspettare dicembre per ammirare i mercatini: ecco quelli che iniziano a novembre.

Anche se manca più di un mese a Natale, si sa che appena inizia novembre c’è già quell’aria pre-festiva molto emozionante intorno a noi. In città, nei negozi, nei supermercati, in tv: ovunque c’è qualcosa che rimanda inevitabilmente al Natale e così in tanti cominciano già ad acquistare gli addobbi natalizi, alcuni persino a montare l’albero di Natale mentre altri iniziano a buttare giù idee per i regali o a sperimentare ricette per il menù delle feste.

Ma non è tutto perché Natale significa anche mercatini. In molti potrebbero pensare che questi inizino proprio a dicembre ma non è così. Da Nord a Sud Italia ce ne sono alcuni imperdibili che cominciano già nel mese di novembre. Ecco di quali si tratta.

I mercatini di Natale che iniziano a novembre

Non è necessario aspettare dicembre per ammirare i meravigliosi e scintillanti mercatini di Natale. Già in questo mese che è cominciato da poco, infatti, ce ne sono alcuni molto suggestivi che sono iniziati o inizieranno a breve. Ecco perché conviene segnarsi le date per potervi prendere parte.

Uno dei più famosi mercatini di Natale è quello di Merano che comincerà il 28 novembre fino al 6 gennaio. Qui sarà possibile immergersi nell’atmosfera natalizia sorseggiando vin brulè e comprando oggetti natalizi e in legno. A Bolzano i mercatini iniziano il 27 novembre. Nel panorama incantato delle dolomiti prendere parte a questo evento è davvero imperdibile. Qui si trova anche una ruota panoramica e una pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Dal 22 novembre invece si tengono i mercatini di Arezzo in pieno centro storico con stand di prodotti artigianali locali e tanti eventi artistici e musicali per tutti. Da metà novembre anche nella meravigliosa Locorotondo, in Valle d’Itria, ci saranno dei bellissimi mercatini di Natale e il centro storico verrà abbellito con fiocchi, palline e luci. Ogni anno richiama tantissimi turisti da tutta la Puglia e non solo, ad ammirare la bellezza di questo luogo che sembra proprio incantato.

Insomma, non c’è bisogno di attendere dicembre per sentire la magia del Natale, già da novembre sarà possibile assaporarla in questi luoghi. Da Nord a Sud Italia tanti mercatini di Natale stanno già per cominciare.