4 viaggi da fare assolutamente per chi ama il vino bianco o rosso: mete imperdibili – viagginews.com

Ecco quattro mete imperdibili per gli appassionati di vino, sia bianco che rosso, dove ogni calice diventa un viaggio nella memoria e nei sapori.

Per chi ama il vino, viaggiare significa scoprire non solo nuovi panorami, ma anche profumi, sapori e tradizioni enologiche che raccontano la storia di un territorio.

Dalle dolci colline italiane ai vigneti immersi nella bruma francese, il turismo del vino è un’esperienza sensoriale che unisce natura, cultura e piacere.

4 viaggi da fare per chi ama il vino

Impossibile non iniziare dalla Toscana, culla di alcuni tra i vini rossi più amati al mondo. Le colline del Chianti, con i loro borghi medievali e i filari ordinati di viti, sono la destinazione perfetta per chi vuole vivere un’esperienza autentica.

Qui nascono il Chianti Classico, il Brunello di Montalcino e il Vino Nobile di Montepulciano, rossi eleganti e strutturati che esprimono tutta la personalità del Sangiovese. Molte aziende offrono tour e degustazioni tra cantine storiche e agriturismi immersi nella campagna. Il periodo migliore? L’autunno, quando la vendemmia regala colori e profumi unici.

Se esiste un luogo sacro per gli amanti del vino, è la Bourgogne. Qui il vino non è solo una bevanda, ma un culto. Le colline tra Beaune, Nuits-Saint-Georges e Chablis offrono alcuni dei migliori Pinot Noir e Chardonnay del mondo. La Borgogna è perfetta per chi ama i rossi delicati e complessi, ma anche i bianchi minerali e raffinati.

Visitare una delle Route des Grands Crus è un’esperienza indimenticabile: piccoli villaggi, abbazie antiche e vigneti storici si alternano in un paesaggio da cartolina. Da non perdere una visita alle cantine sotterranee di Beaune, dove il tempo sembra essersi fermato.

La Valle del Douro, nel nord del Portogallo, è Patrimonio dell’Umanità UNESCO e uno dei paesaggi viticoli più spettacolari al mondo. Qui nasce il celebre vino Porto, ma anche eccellenti vini rossi e bianchi secchi di nuova generazione. Le vigne si arrampicano sui pendii scoscesi che costeggiano il fiume Douro, creando un panorama mozzafiato.

Puoi esplorare la zona in auto, in treno o persino in battello, fermandoti per degustazioni nelle quintas, le tenute vinicole locali. È una meta ideale per chi cerca un viaggio lento, romantico e pieno di fascino.

Per gli amanti del vino bianco, Marlborough è una tappa obbligata. Situata nell’Isola del Sud della Nuova Zelanda, questa regione produce alcuni dei migliori Sauvignon Blanc al mondo, famosi per la loro freschezza, i profumi tropicali e la straordinaria acidità. I vigneti si estendono tra montagne e oceano, regalando paesaggi di rara bellezza.

Molte cantine offrono degustazioni con vista, abbinate a piatti di pesce fresco e ostriche locali. Marlborough è anche un paradiso per chi ama la natura: escursioni, kayak e ciclovie tra i vigneti completano l’esperienza.