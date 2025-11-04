Novembre nero, non per gli sconti ma per gli scioperi: ecco tutti quelli che ci attendono

Ci attende un novembre nero e non per il famoso “black friday” ma per tutti gli scioperi di aerei, treni e quant’altro. Vediamo, nel dettaglio, le giornate “nere” da segnare sul calendario.

Sarà un novembre nero e pieno di difficoltà per chi vorrà viaggiare o anche solo fare una gita in treno. Ma non sarà facile nemmeno per tutti quei pendolari che il treno devono prenderlo per recarsi ogni giorno al lavoro. Gli scioperi questo mese non mancheranno e riguarderanno tanto gli aerei quanto i treni.

Novembre è il mese perfetto per viaggiare. Quest’anno il clima è ancora particolarmente mite e fa salire la voglia di concedersi qualche giorno di relax o anche solo un fine settimana fuori porta per scoprire qualche meraviglia che ancora non conosciamo. La maggior parte di noi, quando viaggia, lascia l’auto nel box e predilige il treno oppure l’aereo se la meta da raggiungere è un po’ lontana.

Ebbene questo mese ci riserverà non poche sgradite sorprese su questo fronte. Infatti il mese di novembre sarà costellato da scioperi che riguarderanno sia i treni che gli aerei. Muoversi non sarà proprio agevole per i viaggiatori ma nemmeno per i lavoratori costretti a prendere i treni per ragioni professionali. Nel prossimo paragrafo vediamo, nei dettagli, quali saranno i giorni critici.

Ecco tutti gli scioperi di treni e aerei a novembre

Novembre è considerato un mese di bassa stagione e, dunque, perfetto per concedersi un bel viaggetto in quanto tutto costa meno. Ma questo mese diversi scioperi metteranno i bastoni tra le ruote a chi vorrà viaggiare. Vediamo tutte le date da segnare sul calendario.

Se avete in programma di spostarvi in aereo evitate la giornata del 14 novembre: è stato indetto uno sciopero nazionale del personale ENAV. Lo sciopero durerà 4 ore: dalle 13 alle 17. Nella medesima giornata, però, ci sarà anche lo sciopero di 24 ore del personale MLE e ALHA dell’aeroporto di Milano Malpensa: si prevedono pesanti ripercussioni su voli nazionali e internazionali.

Mese difficile anche per gli spostamenti in treno tanto per i viaggiatori quanto per i pendolari. Venerdì 7 novembre sciopero di 24 ore del personale AMAT di Palermo. Si fermerà anche il personale Schiaffini Travel di Ponza e incroceranno le braccia pure gli addetti Coopservice – Trenitalia.

I disagi più grandi, però, ci attenderanno nella giornata del 28 novembre quando ci sarà lo sciopero nazionale indetto da USB e CUB. Lo sciopero sarà contro la prossima Manovra di Bilancio 2026. In quella data le Ferrovie si fermeranno per ben 24 ore: dalle ore 21 del 27 novembre fino alle ore 21 del 28 novembre: insomma se avevate in mente una gita in treno scordatevela. E non sarà il caso nemmeno di spostarsi in auto visto che dalle ore 22 del 27 novembre fino alle ore 22 del 28 novembre si fermeranno anche le Autostrade.