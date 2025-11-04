Alla scoperte delle più belle grotte in Italia da visitare con i bambini

Per soddisfare la voglia di avventura dei bambini si possono visitare le più belle grotte presenti in Italia.

Tra le meraviglie naturali della nostra penisola ci sono anche le grotte. Immense, maestose, spettacolari, dei veri capolavori che lasciano impressionati e a bocca aperta. Ne abbiamo selezionate alcune che sono perfette da visitare con i bambini, non troppo impervie ma bellissime.

Avvicinare i bambini alle meraviglie della natura è un compito che ogni genitore dovrebbe assolvere. Il contatto con l’ambiente naturale stimola la curiosità dei più piccoli, affina si sensi, raffina l’equilibrio psico-fisico, rafforza l’autostima, aumenta le conoscenze e rende la mente più recettiva.

La natura è maestra e insegna a tutti, grandi e piccini senza alcun limite di età. I genitori, dunque, devono favorire l’interazione con l’ambiente esterno e l’aria aperta fin dai primissimi anni di vita dei figli. Devono spingerli verso l’osservazione delle meraviglie della natura e la sperimentazione del mondo naturale. Non solo gite nei parchi divertimento, dunque, ma anche in posti magici come le grotte, tra i luoghi più belli da visitare.

Quali sono le grotte più belle a portata di bambino

Le grotte sono cavità naturali da esplorare e possono essere molto impervie. Ecco perché è importante selezionare quelle migliori da visitare con dei bambini piccoli. In Italia fortunatamente abbiamo solo l’imbarazzo della scelta dato che ce ne sono a migliaia registrate. Tra le più famose le Grotte di Frasassi, nelle Marche. Il percorso per chi ha figli sotto i 12 anni è quello turistico, una passeggiata semplice di un’ora e un quarto circa tra stalattiti e stalagmiti. Poi c’è il percorso Speleo-Avventura dove con tuta, casco e stivali si potranno conoscere punti non turistici affascinanti.

Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO sono le Grotte di Onferno, vicino Rimini. Un percorso incantevole, sicuro, da affrontare con caschetto e luci per attraversare cunicoli e arrivare alla più grande colonia di pipistrelli della Regione. Interessanti giochi di luci e ombre, invece, nelle Grotte di Castellana, in Puglia. Si scende fino a 70 metri di profondità, gli itinerari sono semplici e ricchi di stalattiti, stalagmiti, fossili e antri.

Continuiamo con l’atmosfera fiabesca della Grotta di Bossea in Piemonte. Soffitti altissimi, pareti a strapiombo, cascate, rocce ciclopiche e anfratti da scoprire in circa 100 minuti (3 chilometri). Per finire segnaliamo le Grotte del Caglieron vicino Treviso. Si cammina lungo passerelle che rendono l’avventura tra le cascatelle più entusiasmante per i bambini. Sono previsti anche laboratori creativi che rendono la visita più completa e speciale.