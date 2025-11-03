Se ti piacciono le sagre e gli eventi autentici, non perdere questi 5 luoghi: l’esperienza è garantita – viagginews.com

L’autunno è la stagione del foliage, dei primi freddi ma anche delle sagre e degli eventi. Ecco 5 da non perdere.

In autunno è bello ammirare il paesaggi delle foglie colorate e che cadono ma anche assaporare i profumi e i cibi che la natura ci offre. Zucche, castagne, frutti, vino e molto altro. In questo periodo sono tanti gli eventi in giro per l’Italia a cui si può partecipare.

Tutti coloro che amano le sagre e gli eventi autentici non possono perdere l’occasione di vivere queste esperienze magiche e veramente suggestive, utili anche per scoprire gusti autentici degli alimenti e dei vini di questo periodo. Ecco i 5 eventi imperdibili.

Le 5 sagre autunnali da non perdere

Ci sono 5 sagre autunnali da non perdere in giro per l’Italia. Da Nord a Sud della nostra Penisola ci sono degli eventi che faranno assaporare i frutti e i cibi di questa stagione così colorata, profumata e suggestiva.

Ad Alba, in Piemonte, ad esempio, si tiene la fiera interazionale del tartufo bianco d’Alba durante tutto il mese di ottobre e novembre, con esposizioni, mercatini, cooking show, degustazioni e concerti. Non manca un mercato in pieno centro storico con i migliori produttori da cui acquistare questo squisito prodotto che in cucina si può impiegare in tantissimi modi.

A Ruvo di Puglia, in provincia di Bari, si terrà la 20ª edizione della Sagra del Fungo Cardoncello, sabato 8 novembre, a partire dalle 21.00. Questo prodotto è una vera eccellenza del territorio. A caratterizzare l’evento ci saranno degustazioni, stand enogastronomici, spettacoli, concerti e visite guidate. A Cremona, invece, da sabato 8 a domenica 16 novembre ci sarà la festa del torrone che per l’edizione vede un omaggio importante per le prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Questo prodotto non è solo meramente natalizio ma una vera eccellenza del nostro Paese. Da venerdì 14 a domenica 23 novembre 2025, invece, ci sarà Eurochocolate a Perugia, il festival dedicato interamente al cioccolato artigianale. Le vie del centro storico della città umbra si riempiranno di sculture di cacao, maestri cioccolatieri, degustazioni, laboratori e showcooking per quello che è l’evento più goloso dell’anno.

Da venerdì 7 a domenica 9 novembre, ad Anzio, in Lazio, ci sarà la Castagnata di Novembre, che unisce i sapori del mare e quelli della montagna nella grande festa popolare a Campo dell’Oratorio Santi Pio e Antonio. Insomma, chiunque voglia vivere dei momenti autentici non può perdere questi eventi.