Questa meta è la località perfetta per delle vacanze natalizie economiche e instagrammabili – Viagginews.com

Stai cercando la meta perfetta per le prossime vacanze natalizie? Scopri questa località economica e ideale per le tue foto.

Manca sempre meno all’inizio del countdown ufficiale per le prossime celebrazioni natalizie, tra i momenti più attesi dell’anno da grandi e bambini. Complice un’atmosfera sognante, il pensiero dei regali sotto l’albero e l’avvicinarsi delle ferie, il periodo natalizio è il momento ideale per concedersi una vacanza insieme a tutta la famiglia.

Che sia una località di mare, una meta di montagna dove godersi la neve o una grande capitale europea alla ricerca di cultura, il periodo natalizio è l’occasione giusta per viaggiare. I primi giorni di novembre rappresentano il momento migliore per organizzare il prossimo viaggio di Natale.

Tra le mete ideali per una vacanza natalizia indimenticabile, spicca senza dubbio questa località. Scenograficamente accattivante per foto e ricordi da condividere, questa meta si distingue per prezzi particolarmente economici, perfetti per chi cerca un viaggio low cost e accessibile per tutte le tasche.

La meta perfetta per Natale: prezzi bassi e paesaggi mozzafiato

Tra le mete europee più sottovalutate, si distinguono i profili romantici e storici della città di Bucarest in Romania. Caratterizzata da un’architettura Belle Epoque e dall’equilibrio tra passato e contemporaneo, la città romena regala ai suoi visitatori un’atmosfera magica, surreale e perfetta per foto mozzafiato. Con oltre due milioni di abitanti, Bucarest è considerata da molti una vera e propria “piccola Parigi” più accessibile rispetto alla capitale francese.

Qui, difatti, i viaggiatori possono godere di prezzi bassi sia in termini di soggiorno presso le strutture alberghiere, sia per quanto riguarda la ristorazione. Molti hotel e ostelli, difatti, offrono tariffe a partire da 30-50 euro per notte, classificandosi in uno dei range più bassi d’Europa. Molte compagnie aeree low cost, inoltre, collegano quotidianamente l’Italia con Bucarest, offrendo prezzi vantaggiosi e promozioni adatte a tutta la famiglia.

Oltre alle bellezze architettoniche della città, Bucarest rappresenta un punto di partenza comodo per raggiungere attrazioni celebri come il Castello di Bran, meglio conosciuta come la dimora di Dracula. Non solo, da Bucarest è possibile raggiungere gli incantevoli paesi della campagna romena, dove poter apprezzare l’ottima cucina e i paesaggi da cartolina. Si tratta di una occasione imperdibile per immergersi nella cultura e nel fascino di uno Stato vicino come la Romania.