Patate, non solo in cucina: ecco cinque usi che quasi nessuno conosce – viagginews.com

Le patate sono amatissime da tutti. In pochi, tuttavia, sanno che possono essere utilizzate anche al di fuori della cucina. Questi cinque impieghi sono tra i più utili.

Le patate sono usatissime in cucina. Vengono cucinate in tanti modi diversi e rappresentano sempre una pietanza amatissima. Che siano lesse, al forno o fritte riescono a valorizzare qualsiasi pasto. In realtà, però, le loro proprietà possono essere sfruttate anche per scopi differenti. Sono insospettabili e pochissime persone li conoscono.

Dal punto di vista pratico, tuttavia, sono in grado di apportare notevoli vantaggi, soprattutto quando si cercano soluzioni alternative. Tali procedure sono semplicissime e possono essere messe in pratica da tutti. Si consiglia di concedere loro almeno una possibilità. Tornare indietro sarà impossibile.

Come sfruttare le patate, cinque usi che non ti aspetti: ti semplificheranno la vita

La maggior parte delle persone, ovviamente, acquista le patate per mangiarle. Non c’è alcun limite alle ricette che si possono sperimentare. Basta poco, infatti, per dare vita a pranzetti appetitosi e per conquistare i bambini. Se necessario, però, possono essere usate anche in casa, per le pulizie domestiche.

Può sembrare strano, ma i risultati sono assolutamente soddisfacenti. Ciò è dovuto soprattutto alla presenza dell’amido, che rappresenta uno dei detergenti naturali più efficaci. Va benissimo per combattere lo sporco e per lenire le infiammazioni. Non ha effetti collaterali ed è sorprendentemente delicato sulle superfici.

Ecco i cinque utilizzi delle patate che bisognerebbe conoscere:

Pulire i tappeti : tagliare una patata cruda a metà e strofinare la parte piatta sulla macchia da eliminare. Successivamente, lavare come sempre. Si consiglia di compiere movimenti circolari, senza esagerare con la pressione

: tagliare una patata cruda a metà e strofinare la parte piatta sulla macchia da eliminare. Successivamente, lavare come sempre. Si consiglia di compiere movimenti circolari, senza esagerare con la pressione Salvare CD e DVD : i graffi presenti su questi dispositivi potrebbero comprometterli per sempre. L’amido presente nelle patate è in grado di ‘sanarli’. Basterà strofinare una fettina sulle zone incriminata e rimuovere i residui con un panno asciutto

: i graffi presenti su questi dispositivi potrebbero comprometterli per sempre. L’amido presente nelle patate è in grado di ‘sanarli’. Basterà strofinare una fettina sulle zone incriminata e rimuovere i residui con un panno asciutto Eliminare sporcizia dalle scarpe di pelle : si tratta di un materiale molto delicato, che deve essere gestito con le dovute cautele. Per rimuovere lo sporco ostinato, sarà sufficiente strofinare una patata cruda e sbucciata sulla superficie

: si tratta di un materiale molto delicato, che deve essere gestito con le dovute cautele. Per rimuovere lo sporco ostinato, sarà sufficiente strofinare una patata cruda e sbucciata sulla superficie Contrastare i cattivi odori : tagliare una patata a metà e mettere una delle due parti all’interno di una ciotola. In men che non si dica, gli odori sgradevoli spariranno dalla stanza

: tagliare una patata a metà e mettere una delle due parti all’interno di una ciotola. In men che non si dica, gli odori sgradevoli spariranno dalla stanza Rendere impeccabili le pareti: quando si hanno dei bambini piccoli in casa, può capitare di ritrovarsi con le pareti sporche di penna o di matita. Basterà strofinare una patata cruda sulla zona da trattare

In caso di eventuali dubbi, si consiglia di testare la procedura su una piccola zona nascosta. In questo modo, si potrà verificare la reazione di ogni singolo materiale.