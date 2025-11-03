Ho deciso di usare le castagne per preparare una torta: è andata a ruba, era sofficissima – viagginews.com

Le castagne non possono mancare in casa in autunno ma invece di mangiarle come al solito, usale per farci una torta.

Le castagne sono uno frutto protagonista in autunno: oltre a poterle mangiare arrostite, cotte al forno, nella tipica padella con i buchi, fatte con il sale o lesse, possono diventare le protagoniste di una ricetta davvero gustosa.

Questa ricetta facile e veloce è da provare: si tratta di una torta sofficissima, profumata e ricca di sapori che richiamano proprio l’autunno. Oltre alle castagne, altri ingredienti protagonisti di questo dolce saranno il cacao, l’uvetta e i canditi. E se già ti è venuta l’acquolina in bocca, allaccia il grembiule e prepara questa torta.

La torta alle castagne perfetta per l’autunno

Profumi e sapori propri di questa stagione: una torta con le castagne potrà evocare tutto questo facilmente. Sarà la combinazione degli ingredienti, sarà che non è un dolce banale, ecco perché devi subito reperire tutto ciò che ti occorre per preparare la tua prossima torta preferita!

Gli ingredienti per la torta con le castagne sono:

290 g di farina di castagne

190 g di zucchero

6 uova

375 ml di latte intero

25 g di cacao amaro in polvere

1 arancia

100 g di uvetta

60 g di canditi

1 bustina di lievito in polvere per dolci

La preparazione è semplice e veloce:

Metti l’uvetta a bagno in acqua tiepida (o nel rum o nel succo d’arancia) Lascia ammollare l’uvetta per 15-20 minuti, poi scolala e asciugala bene In due ciotole separate, dividi i tuorli dagli albumi Monta gli albumi a neve ferma con un frullino e metti da parte A parte setaccia la farina di castagne insieme al cacao amaro e al lievito Aggiungi lo zucchero e mescola bene Aggiungi il latte ai tuorli e anche la scorza d’arancia grattugiata e mescola per ottenere un composto omogeneo Versa il composto liquido sugli ingredienti secchi, Unisci l’uvetta ammollata e i canditi e continua a mescolare Aggiungi gli albumi montati a neve poco alla volta, mescolando delicatamente dal basso verso l’alto per non smontarli Ungi e infarina uno stampo da 24 cm e versaci l’impasto, livellandolo con una spatola Preriscalda il forno a 180 gradi (ventilato) e cuoci la torta per circa 1 ora Quando la torta è pronta, lasciala raffreddare prima di toglierla dallo stampo, decorala con una spolverata di zucchero a velo e servi.

Questa torta con la farina di castagne conquisterà tutti, perfetta da mangiare a colazione o a merenda, andrà a ruba! Inoltre, la farina di castagne puoi facilmente prepararla a casa. Ti basterà metterle in acqua bollente fino ad ebollizione e poi lasciarle cuocere altri 40 minuti. Falle poi raffreddare e sbucciale e successivamente disponile sbucciate sulla placca del forno.

Imposta il forno a 60° e falle cuocere per un’ora, evitando che si secchino e brucino. Falle riposare per tutta la notte e il giorno successivo frullale in un frullatore e avrai ottenuto la tua farina di castagne.