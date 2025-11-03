Ho deciso di usare le castagne per preparare una torta: è andata a ruba, era sofficissima

di

Le castagne non possono mancare in casa in autunno ma invece di mangiarle come al solito, usale per farci una torta. 

Le castagne sono uno frutto protagonista in autunno: oltre a poterle mangiare arrostite, cotte al forno, nella tipica padella con i buchi, fatte con il sale o lesse, possono diventare le protagoniste di una ricetta davvero gustosa. 

Torta plumcake sul tagliere, castagne
Ho deciso di usare le castagne per preparare una torta: è andata a ruba, era sofficissima – viagginews.com

Questa ricetta facile e veloce è da provare: si tratta di una torta sofficissima, profumata e ricca di sapori che richiamano proprio l’autunno. Oltre alle castagne, altri ingredienti protagonisti di questo dolce saranno il cacao, l’uvetta e i canditi. E se già ti è venuta l’acquolina in bocca, allaccia il grembiule e prepara questa torta. 

La torta alle castagne perfetta per l’autunno

Profumi e sapori propri di questa stagione: una torta con le castagne potrà evocare tutto questo facilmente. Sarà la combinazione degli ingredienti, sarà che non è un dolce banale, ecco perché devi subito reperire tutto ciò che ti occorre per preparare la tua prossima torta preferita!

Torta nel piatto, castagne intorno
La torta alle castagne perfetta per l’autunno – viagginews.com

Gli ingredienti per la torta con le castagne sono: 

  • 290 g di farina di castagne
  • 190 g di zucchero
  • 6 uova 
  • 375 ml di latte intero
  • 25 g di cacao amaro in polvere
  • 1 arancia 
  • 100 g di uvetta
  • 60 g di canditi
  • 1 bustina di lievito in polvere per dolci

La preparazione è semplice e veloce: 

  1. Metti l’uvetta a bagno in acqua tiepida (o nel rum o nel succo d’arancia)
  2. Lascia ammollare l’uvetta per 15-20 minuti, poi scolala e asciugala bene
  3. In due ciotole separate, dividi i tuorli dagli albumi
  4. Monta gli albumi a neve ferma con un frullino e metti da parte 
  5. A parte setaccia la farina di castagne insieme al cacao amaro e al lievito 
  6. Aggiungi lo zucchero e mescola bene
  7. Aggiungi il latte ai tuorli e anche la scorza d’arancia grattugiata e mescola per ottenere un composto omogeneo 
  8. Versa il composto liquido sugli ingredienti secchi,
  9. Unisci l’uvetta ammollata e i canditi e continua a mescolare 
  10. Aggiungi gli albumi montati a neve poco alla volta, mescolando delicatamente dal basso verso l’alto per non smontarli
  11. Ungi e infarina uno stampo da 24 cm e versaci l’impasto, livellandolo con una spatola
  12. Preriscalda il forno a 180 gradi (ventilato) e cuoci la torta per circa 1 ora
  13. Quando la torta è pronta, lasciala raffreddare prima di toglierla dallo stampo, decorala con una spolverata di zucchero a velo e servi.

Questa torta con la farina di castagne conquisterà tutti, perfetta da mangiare a colazione o a merenda, andrà a ruba! Inoltre, la farina di castagne puoi facilmente prepararla a casa. Ti basterà metterle in acqua bollente fino ad ebollizione e poi lasciarle cuocere altri 40 minuti. Falle poi raffreddare e sbucciale e successivamente disponile sbucciate sulla placca del forno.

Imposta il forno a 60° e falle cuocere per un’ora, evitando che si secchino e brucino. Falle riposare per tutta la notte e il giorno successivo frullale in un frullatore e avrai ottenuto la tua farina di castagne.

Gestione cookie