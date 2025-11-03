3 città europee da visitare per gli amanti della birra, ecco quali sono e perché – viagginews.com

Se ami la birra e vuoi vivere un viaggio autentico e conviviale, ecco tre mete imperdibili dove ogni sorso diventa un ricordo di viaggio.

Per molti viaggiatori la birra non è solo una bevanda, ma un vero e proprio motivo per partire. In Europa, patria di secolari tradizioni brassicole, alcune città offrono esperienze uniche fatte di degustazioni, birrifici storici e locali che raccontano la cultura del posto meglio di qualsiasi museo.

Dove bere della buona birra? Scopriamolo assieme.

Se ami la birra ecco 3 città europee che devi visitare per forza

Parlare di birra e non nominare Monaco di Baviera sarebbe un sacrilegio. La capitale della Baviera è la patria della celebre Oktoberfest, ma ridurla a due settimane di festa sarebbe un errore. Monaco vive la birra tutto l’anno, con una cultura brassicola radicata in ogni angolo della città. Le storiche birrerie, come la Hofbräuhaus fondata nel 1589, o l’Augustiner Bräustuben, offrono un’esperienza autentica fatta di lunghi tavoli in legno, musica tradizionale e boccali da un litro riempiti di lager dorata.

Anche al di fuori del centro, i biergarten nei parchi e lungo l’Isar sono perfetti per gustare una birra all’aperto accompagnata da un pretzel o da un piatto di salsicce. Visitare Monaco a novembre o dicembre è un’occasione per scoprire una città meno turistica, ma sempre viva, dove la birra resta la protagonista indiscussa di ogni incontro.

Romantica e silenziosa, Bruges è una delle città più affascinanti d’Europa — e un paradiso per gli amanti della birra artigianale. Il Belgio è considerato la “culla della birra monastica”, e Bruges ne custodisce l’anima.

Qui puoi visitare il De Halve Maan, birrificio storico attivo dal XVI secolo che produce la celebre Brugse Zot, una birra dorata e fragrante servita direttamente dal produttore. Un’altra tappa imperdibile è il Bruges Beer Museum, dove si può scoprire la storia e la varietà incredibile di birre belghe, dalle trappiste alle lambic. Ma la vera magia di Bruges è perdersi tra i suoi canali al tramonto con un bicchiere di birra locale in mano.

Con i mercatini di Natale alle porte e le luci che si riflettono sull’acqua, la città regala un’atmosfera che unisce romanticismo e convivialità.

Praga è un’altra tappa obbligata per chi ama la birra. Qui non è solo una bevanda, ma una parte integrante della cultura nazionale. I cechi sono i maggiori consumatori pro capite di birra al mondo, e non è difficile capire perché: la qualità è alta, il prezzo basso e l’atmosfera impareggiabile.

Nel centro storico si trovano antiche birrerie come U Fleků, attiva dal 1499, dove si serve una scura corposa dal sapore tostato, e Lokal, una catena moderna che propone solo birre ceche alla spina, freschissime e servite nel modo tradizionale.

Da non perdere una visita ai birrifici Staropramen o Pilsner Urquell, dove si può assistere alla produzione e, ovviamente, degustare. E se vuoi vivere un’esperienza insolita, prova un beer spa, una spa dove ci si rilassa letteralmente immersi nella birra calda!