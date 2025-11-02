Tutta la meraviglia dell’autunno in questi paesaggi: ecco dove ammirare il suggestivo foliage in Italia – viagginews.com

L’autunno è la stagione dei colori e dei profumi ma anche del foliage. Ecco dove ammirare dei suggestivi paesaggi nella nostra bella Italia.

L’autunno è una stagione sottovalutata da molti ma in realtà è incredibilmente suggestiva, quasi magica. Sì, perché si caratterizza per dei colori incredibili che la natura ci offre. Foglie, alberi, frutti, profumi: tutto di questa stagione è particolare, caldo e accogliente. E se in tanti abbelliscono le proprie case con zucche, rami, pigne e fogli, perché non ammirare la bellezza nella natura in qualche magico paese o bosco?

Si parla infatti del foliage, la bellezza degli alberi che si colorano d’autunno. Da nord a sud Italia è possibile ammirare questa bellezza: foglie che vanno dal giallo all’arancio al rosso. Ecco le destinazioni in cui scoprire questi paesaggi mozzafiato.

I posti più belli in cui ammirare il foliage in Italia

Il foliage è uno spettacolo incredibile che la natura ci offre. Le foglie degli alberi si colorano in maniera variopinta ed è incredibile quanto questa stagione esprima bellezza da nord a sud della nostra Italia. Sì, perché ci sono diverse zone in Italia in cui ammirare questo spettacolo.

In Valle D’Aosta ad esempio si può andare al Lago Blu di Cervinia, nel comune di Valtournenche. Intorno al lago numerosi alberi dalle foglie rosse rendono il paesaggio incredibilmente bello. In Piemonte, invece, un meraviglioso foliage attende chiunque andrà nell’oasi Zegna. In provincia di Biella si estendono 100 kmq ad accesso libero, piena di faggi, conifere e altre specie arboree.

In Lombardia, invece, a meno di un’ora di auto da Milano si trovano le Torbiere del Sebino, una riserva naturale in provincia di Brescia. Si passa al Trentino e alla Val di Fimo, dove in autunno è meraviglioso il foliage dei larici. In Emilia Romagna, suggestivo è il paesaggio del Lago Santo, nel piccolo comune di Corniglio a 1507 metri di altitudine. Intorno al lago c’è una rigogliosa vegetazione di pini, abeti, faggi e betulle.

In Umbria, chi visiterà la cascata delle Marmore, potrà ammirare il parco con il suo caratteristico foliage. Mentre in Abruzzo molto particolare è quello del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, con le faggete di Pescasseroli, in provincia de L’Aquila.

La Puglia regala bellezza nella meravigliosa Foresta Umbra nel Parco Nazionale del Gargano con le sue faggete vetuste dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. In Basilicata, invece, i Laghi di Monticchio regalano spettacolo con le foglie degli alberi che si specchiano sulle acqua. Nelle isole, non si può dimenticare il Bosco della Ficuzza ad un’ora di auto da Palermo, una riserva naturale ricca di alberi di leccio, quercia da sughero e castagno, mentre in Sardegna, in provincia di Sassari, c’è Bultei con la foresta dei Fiorentini con le foglie giallo, arancio, rosse e marrone dei lecci, delle querce e dei castagni.