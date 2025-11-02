Stanco del freddo? Queste 9 destinazioni al caldo sono perfette da visitare a novembre – viagginews.com

Novembre, si sa, è un mese freddo. Chi però preferisce il caldo, non può perdere queste 9 destinazioni al caldo per divertirsi (ed abbronzarsi).

Novembre è il mese perfetto per fare una vacanza, per rompere dalla solita routine quotidiana. Il mese che anticipa le feste è ottimo perché molte mete sono meno affollate rispetto all’estate oppure alle vacanze natalizie. I prezzi, di conseguenza, sono più bassi. Il clima è favorevole e le vacanze sono davvero senza stress.

È importante solo scegliere la destinazione giusta per andare al caldo e per fortuna c’è l’imbarazzo della scelta. Infatti ci sono 9 destinazioni al caldo perfette da visitare nel mese che sta per iniziare.

9 destinazioni perfette da visitare a novembre

Novembre è il mese ideale per un break dalla routine quotidiana. Chi vuole partire alla ricerca del caldo, può optare per queste 9 destinazioni da sogno. A prescindere che sia una vacanza con gli amici, in coppia o in famiglia, sarà davvero un sogno rilassarsi senza la confusione estiva e spendendo meno.

Le mete in cui andare sono:

Egitto e Mar Rosso : questa zona è davvero perfetta per chi cerca il caldo, il sole e il mare. A Sharm el Sheikh si potranno fare immersioni e rilassanti a Naama Beach; a Marsa Alam, invece, non si possono perdere le acque cristalline delle baie incontaminate.

: questa zona è davvero perfetta per chi cerca il caldo, il sole e il mare. A Sharm el Sheikh si potranno fare immersioni e rilassanti a Naama Beach; a Marsa Alam, invece, non si possono perdere le acque cristalline delle baie incontaminate. Zanzibar : è una destinazione magica con spiagge meravigliose di corallo. Qui si potrà prendere parte a dei Safari e scoprire la cultura swahili.

: è una destinazione magica con spiagge meravigliose di corallo. Qui si potrà prendere parte a dei Safari e scoprire la cultura swahili. Maldive : quale migliore meta per rompere dalla routine se non questo paradiso terrestre? Fra spa, wellness, cene romantiche in spiaggia, sarà davvero un sogno fare una vacanza qui.

: quale migliore meta per rompere dalla routine se non questo paradiso terrestre? Fra spa, wellness, cene romantiche in spiaggia, sarà davvero un sogno fare una vacanza qui. Caraibi : Grande Antille, Antille francesi e britannici, Aruba: queste mete sono davvero imperdibili per chi cerca il caldo a novembre. Con le loro spiagge, i Caraibi garantiranno divertimento e relax a chiunque ci verrà.

: Grande Antille, Antille francesi e britannici, Aruba: queste mete sono davvero imperdibili per chi cerca il caldo a novembre. Con le loro spiagge, i Caraibi garantiranno divertimento e relax a chiunque ci verrà. Seychelles : qui si trovano alcune delle spiagge più belle del mondo come Anse Source d’Argent e Anse Lazio, incorniciate da rocce granitiche millenarie e palme da cocco che si specchiano in acque turchesi.

: qui si trovano alcune delle spiagge più belle del mondo come Anse Source d’Argent e Anse Lazio, incorniciate da rocce granitiche millenarie e palme da cocco che si specchiano in acque turchesi. Thailandia : è una delle mete da scoprire almeno una volta nella vita. Bangkok, la capitale, si caratterizza per templi dorati e mercati galleggianti e una squisita cucina. Koh Phi Phi è la meta perfetta per il suo mare.

: è una delle mete da scoprire almeno una volta nella vita. Bangkok, la capitale, si caratterizza per templi dorati e mercati galleggianti e una squisita cucina. Koh Phi Phi è la meta perfetta per il suo mare. Dubai : novembre è il mese ideale per scoprirla dato che non fa così caldo come in estate e non c’è tanta confusione. Meta del lusso per antonomasia, non si può non visitare Dubai marina e fare un’escursione nel deserto.

: novembre è il mese ideale per scoprirla dato che non fa così caldo come in estate e non c’è tanta confusione. Meta del lusso per antonomasia, non si può non visitare Dubai marina e fare un’escursione nel deserto. Madagascar : spiagge uniche, parchi nazionali ma anche paesaggi lunari. Novembre è il mese perfetto per scoprire questo e molto altro di questo magico paese.

: spiagge uniche, parchi nazionali ma anche paesaggi lunari. Novembre è il mese perfetto per scoprire questo e molto altro di questo magico paese. Le Canarie: più vicine all’Italia ma da scoprire quando da noi fa freddo per il clima favorevole. Qui ci si potrà rilassare e divertire ma soprattutto fare bellissime passeggiate in paesaggi naturali incantati.

Insomma, novembre è alle porte e perché non regalarsi un po’ di caldo in questi posti?