È questo il villaggio di Natale più grande d’Europa: si trova in Italia e il biglietto costa pochissimo – viagginews.com

Questo villaggio di Natale merita assolutamente una visita. Si trova in Italia ed è il più grande d’Europa. Sarà impossibile non farsi conquistare dalla sua bellezza e dalla magica atmosfera.

Manca più di un mese a Natale, ma le persone stanno già assaporando l’atmosfera delle feste. I negozi non hanno perso tempo e, in molti di essi, sono comparsi scaffali pieni di decorazioni, palline e di modellini a tema da costruire. Si tratta di un periodo dell’anno amatissimo, capace di generare tante emozioni diverse. Proprio in Italia, sorge il villaggio di Natale più grande d’Europa.

Il costo è accessibile a tutti e il divertimento è assicurato. Grandi e bambini non riusciranno a resistere alle attività, agli spettacoli e alla location studiata nei minimi dettagli. Sarà un’esperienza impossibile da dimenticare.

Ami il Natale? Questo villaggio si trova in Italia ed è il più grande d’Europa: bellezza, magia e tante luci

I mercatini di Natale, a partire dalla seconda metà di novembre, sono un must. Ci sono persone che la considerano una tappa irrinunciabile. Non sono in grado di festeggiare senza aver trascorso intere ore tra bancarelle a tema e chioschi culinari. In Italia, tuttavia, c’è anche il villaggio di Natale più grande d’Europa. Si trova a Roma, all’interno di Villa Borghese.

Niente viene lasciato al caso. Il personale, grazie alla cura dei dettagli e all’amore verso questa festività unica, riesce sempre a creare una location ricca di fascino e magia. A partire dal 29 novembre, sarà possibile immergersi in questo scenario da sogno. Ci saranno tante attrazioni per grandi e piccini, installazioni scenografiche, spettacoli di ogni tipo, mercatini per acquistare regali, decorazioni e cibo e più di 300 artisti.

Si potrà scivolare sul ghiaccio a bordo di una ciambella gigante, pattinare in completa sicurezza, salire sull’iconico carosello, sfrecciare su un trenino a forma di slitta, giocare su una versione moderna e natalizia delle macchine a scontro e tornare bambini su mongolfiere che ruotano attorno a un albero di Natale. Ovviamente, non potrà mancare l’iconica casa di Babbo Natale.

Per quanto riguarda i costi, c’è ampia versatilità. I bambini dai 4 ai 12 anni pagano 13.50 euro per entrare, mentre i giovani dai 13 ai 17 anni possono acquistarlo a un prezzo di 14.50. Per tutti gli adulti, il costo è fissato a 16.50 euro. I cani sono ammessi e non c’è un tempo limite per la visita. In caso di pioggia, non si perderà il biglietto, ma verrà ricevuta una comunicazione per spostare la visita.