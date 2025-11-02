Crostata con sorpresa semplice, gustosa e scenografica: la amerete tantissimo!

Non lasciatevi ingannare dalle apparenze, crostata sì ma salata. Una bontà scenografica e molto semplice da preparare.
Una crostata di patate che ha come base uno tra gli ingredienti più amati da grandi e piccini. Una ricetta incredibilmente buona ma semplice da preparare, sarà perfetta per una cena gustosa come secondo oppure come stuzzichino da antipasto se tagliata a quadrotti.
In cucina la creatività gioca un ruolo importante sia nella combinazione di ingredienti che nella realizzazione scenografica del piatto. Soprattutto con i dolci ci si può sbizzarrire ideando forme e decorazioni che fanno esclamare “wow”. Le torte di compleanno sono perfette per esprimere la manualità e la creatività trasformando il dolce in un’opera d’arte che in qualche modo rappresenta il festeggiato o ne riproduce una passione.
La cucina diventa leggerezza quando ci si mette ai fornelli con l’intento di stupire, di lasciare che a guidare le mani sia il cuore più che la testa. Si può provare a sorprendere i commensali, ad esempio, portando in tavola una crostata come portata principale. L’aspetto è proprio quello del dolce tra i più amati in Italia ma in realtà c’è una sorpresa, il gusto è salato.
Prepariamo la crostata di patate, una ricetta semplice e scenografica
Fare una crostata di patate è un’idea che risolve la cena e soddisfa i palati. La preparazione è semplice e si può arricchire con gli ingredienti preferiti per personalizzarla. La base, però, è una “frolla” di patate e per prepararla si può seguire la ricetta mostrata sulla pagina Instagram @midivertoacucinare.
INGREDIENTI
- 700 grammi di patate
- 2 uova
- 130 grammi di fatina 00
- 70 grammi di pangrattato
- 40 grammi di parmigiano grattugiato
- 100 grammi di capocollo
- 100 grammi di scamorza affumicata
- sale
- olio
- pepe.
PREPARAZIONE
- Lessate le patate in acqua salata.
- Schiacciate le patate in una ciotola e lasciatele intiepidire.
- Aggiungete le uova, la farina, il parmigiano e il pangrattato. Salate e pepate. Mescolate per amalgamare bene tutti gli ingredienti.
- Prendete il composto e dividetelo in due panetti, uno più grande da usare per la base della crostata e uno più piccolo per realizzare le strisce.
- Prendete uno stampo da 26 centimetri, spolveratelo con del pangrattato e distribuitevi all’interno il composto per la base. Stendetelo con cura e aggiungete sopra il ripieno, Prima le fettine di capocollo e poi la scamorza tagliata a fette.
- Con l’impasto rimasto preparate le strisce per la crostata e posizionatele sulla superficie.
- Spennellate con dell’olio, aggiungete altro pangrattato e cuocete in forno a 180° per 30 minuti circa.
Gli ultimi 5 minuti potete accendere il grill per una doratura perfetta. In alternativa al capocollo potete utilizzare melanzane grigliate e mozzarella o altri ingredienti preferiti.