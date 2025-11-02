Crostata con sorpresa semplice, gustosa e scenografica: la amerete tantissimo!

Non lasciatevi ingannare dalle apparenze, crostata sì ma salata. Una bontà scenografica e molto semplice da preparare.

Una crostata di patate che ha come base uno tra gli ingredienti più amati da grandi e piccini. Una ricetta incredibilmente buona ma semplice da preparare, sarà perfetta per una cena gustosa come secondo oppure come stuzzichino da antipasto se tagliata a quadrotti.

In cucina la creatività gioca un ruolo importante sia nella combinazione di ingredienti che nella realizzazione scenografica del piatto. Soprattutto con i dolci ci si può sbizzarrire ideando forme e decorazioni che fanno esclamare “wow”. Le torte di compleanno sono perfette per esprimere la manualità e la creatività trasformando il dolce in un’opera d’arte che in qualche modo rappresenta il festeggiato o ne riproduce una passione.

La cucina diventa leggerezza quando ci si mette ai fornelli con l’intento di stupire, di lasciare che a guidare le mani sia il cuore più che la testa. Si può provare a sorprendere i commensali, ad esempio, portando in tavola una crostata come portata principale. L’aspetto è proprio quello del dolce tra i più amati in Italia ma in realtà c’è una sorpresa, il gusto è salato.

Prepariamo la crostata di patate, una ricetta semplice e scenografica

Fare una crostata di patate è un’idea che risolve la cena e soddisfa i palati. La preparazione è semplice e si può arricchire con gli ingredienti preferiti per personalizzarla. La base, però, è una “frolla” di patate e per prepararla si può seguire la ricetta mostrata sulla pagina Instagram @midivertoacucinare.

INGREDIENTI

700 grammi di patate

2 uova

130 grammi di fatina 00

70 grammi di pangrattato

40 grammi di parmigiano grattugiato

100 grammi di capocollo

100 grammi di scamorza affumicata

sale

olio

pepe.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑮𝒊𝒖𝒍𝒊𝒂 𝑫𝒆 𝑵𝒊𝒔𝒊🌻- 𝑭𝒐𝒐𝒅 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒕 𝑪𝒓𝒆𝒂𝒕𝒐𝒓 (@midivertoacucinare)

PREPARAZIONE

Lessate le patate in acqua salata. Schiacciate le patate in una ciotola e lasciatele intiepidire. Aggiungete le uova, la farina, il parmigiano e il pangrattato. Salate e pepate. Mescolate per amalgamare bene tutti gli ingredienti. Prendete il composto e dividetelo in due panetti, uno più grande da usare per la base della crostata e uno più piccolo per realizzare le strisce. Prendete uno stampo da 26 centimetri, spolveratelo con del pangrattato e distribuitevi all’interno il composto per la base. Stendetelo con cura e aggiungete sopra il ripieno, Prima le fettine di capocollo e poi la scamorza tagliata a fette. Con l’impasto rimasto preparate le strisce per la crostata e posizionatele sulla superficie. Spennellate con dell’olio, aggiungete altro pangrattato e cuocete in forno a 180° per 30 minuti circa.

Gli ultimi 5 minuti potete accendere il grill per una doratura perfetta. In alternativa al capocollo potete utilizzare melanzane grigliate e mozzarella o altri ingredienti preferiti.