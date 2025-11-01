Il viaggio perfetto? Tra ghiacciai e palme nello stesso itinerario: il Bernina Express regala un sogno

Pronti a vivere un’esperienza unica sul Bernina Express, il trenino rosso che percorre una linea considerata un miracolo dell’ingegneria?

Attenzione a considerarlo un semplice treno, il Bernina Express è un capolavoro dell’ingegneria, un teatro che apre il sipario su paesaggi naturali spettacolari lasciando i passeggeri affascinati e senza parole. Ha compiuto 100 anni nel 2010 ed è Patrimonio mondiale dell’Umanità.

Se viene definito il treno più bello del mondo ci sarà un motivo. Questo trenino rosso noto come Bernina Express scala la montagna. affronta pendenze ripidissime e arriva quasi a toccare il cielo raggiungendo i 2.253 metri d’altezza. Ogni curva è una sorpresa, i grandi finestrini si affacciano su scorci incredibili e scenari cangianti. Si va dall’Italia alla Svizzera incontrando palme, pascoli, ghiacciai e trasportando in un mondo fiabesco.

La partenza è Tirano, su territorio italiano, mentre l’arrivo è la stazione di Saint Moritz, suolo svizzero. Dagli iniziali 400 metri di altitudine si arriva ai 2.253 del Rifugio Ospizio Bernina che si affaccia sulle vette innevate alte 4.000 metri, percorrendo gallerie, viadotti, strade lungo laghi e fiumi, case, chiese, luoghi immersi nel silenzio. Un percorso di circa 3 ore che tocca tre regioni linguistiche diverse. Sono un centinaio di chilometri che si trasformano in un’esperienza indimenticabile tra gole, ripidi pendii e alti passi montani da scavalcare.

Come prenotare un viaggio sul Bernina Express e quanto costa

Per conoscere la prossima partenza del Bernina Express bisogna collegarsi al portale ufficiale bernina-express.com. Qui si troveranno tutte le informazioni desiderate, i dettagli sul viaggio e il prezzo. Il primo treno parte da Tirano in direzione Saint Moritz alle 05.40 sia in inverno che in estate. Da Saint Moritz, invece, il primo treno parte alle 06.43. Parte un treno ogni ora circa in tutti i 365 giorni dell’anno.

Il prezzo del biglietto per viaggiare in seconda classe sul trenino rosso che affronta qualsiasi condizione metereologica è di 67 euro per un viaggio di andata e ritorno. La tratta singola, quindi, costa 33,5 euro. La prima classe costa 62,53 euro a tratta. Volendo viaggiare nella carrozza panoramica con il finestrino più grande, invece, bisognerà pagare un costo aggiuntivo di 25,87 euro a tratta.

La prenotazione è necessaria e vincolante con cancellazione fino a 30 giorni prima della partenza. Da citare l’offerta del Trenino del Bernina a 99 euro che include nel prezzo non solo il biglietto da capolinea a capolinea per la tratta completa ma anche la guida al bordo del treno rosso, la visita guidata di Tirano e di Saint Moritz nonché la partenza in bus dalla propria città risparmiando costi del carburante, del pedaggio e del parcheggio. Sul sito si possono trovare tante altre proposte di viaggio come il viaggio più una cena tipica svizzera e le terme oppure viaggio e mercatini di Livigno.