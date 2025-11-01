Castagne e vino novello in un primo piatto delizioso: il mix perfetto per portare in tavola i profumi dell’autunno

Vino e castagne, due ingredienti d’eccezione, uniti per portare in tavola un primo piatto ricco di profumi e di sapori autunnali: non puoi lasciartelo scappare.

L’autunno è sicuramente una stagione di transizione, che lascia alle spalle il caldo dell’estate e spiana la strada a quella che dovrebbe essere la stagione più fredda. Tuttavia, è proprio l’autunno ad essere una delle stagioni più ricca di prodotti tipici del periodo, che permettono di poter realizzare tantissime ricette, tutte gustose e profumate.

Tra funghi, zucca, arance, mandarini, spiccano indiscutibilmente anche le castagne, capaci di rendere unici anche i momenti di convivialità. Ebbene, proprio quest’ultime saranno le protagoniste di questa ricetta di oggi. Unite con il vino, daranno vita ad un primo piatto incredibile.

Ravioli di castagne con salsa al vino: il primo piatto autunnale, che farà sognare

Preparare questi ravioli di castagne non sarà affatto complicato, basterà seguire passaggi e tempi indicati e senza fatica saranno pronti per essere serviti. Vediamo quindi, ingredienti e procedimento per preparali già per il pranzo di domani.

Ingredienti per 4 persone:

Per la pasta fresca:

Farina 00 300 g

Uova 3

Per il ripieno:

Salsiccia 250 g

Castagne 500 g

Salvia q.b.

Grana Padano DOP 50 g

Uova 1

Per la salsa di accompagnamento:

Vino rosso novello 500 g

Scalogno 1

Olio extravergine d’oliva 10 g

Burro 50 g

Procedimento:

La prima cosa da fare è lessare le castagne per circa 30 minuti in una pentola con acqua bollente, non appena saranno cotte, scolarle e lasciarle raffreddare Nel frattempo preparare la pasta fresca e lasciare riposare il panetto per circa mezz’ora Intanto, preparare il ripieno dei ravioli, privando la salsiccia del budello e tritandola finemente così come la salvia In un tegame versare la salsiccia, e farla rosolare nel suo grasso per 5 minuti e aromatizzare con la salvia tritata In una ciotola, sbriciolare grossolanamente le castagne e unire la salsiccia ormai cotta Unire il Grana Padano grattugiato e iniziare a mescolare, quindi aggiungere anche l’uovo e impastate il ripieno per amalgamarlo A questo punto non resta che lavorare la pasta, fino ad ottenere una sfoglia sottile. Ricavare quindi dei quadrati, che saranno la base dei ravioli Al centro di ogni quadrato mettere un cucchiaino di impasto, dopodiché chiudere la pasta Preparare ora la salsa al vino, mondare quindi lo scalogno e affettarlo sottilmente Scaldare l’olio di oliva in un tegame, aggiungere lo scalogno e farlo rosolare per qualche minuto, quindi copritelo con il vino novello e cuocere a fuoco medio per 30 minuti così da far ridurre la salsa Non appena la salsa si sarà addensata, filtrarla Cuocere i ravioli, non appena saranno cotti scolarli in un tegame in cui si sarà fatta sciogliere una noce di burro Aggiungere la salvia, la salsa al vino e mantecare i ravioli.

A questo punto non resta che impiattare e gustare i ravioli alle castagne e salsicce accompagnate dalla salsa al vino novello.