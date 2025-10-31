Un rotolo di carta usato e un barattolo vuoto: così li trasformo nel miglior trucco anti-ladri – viagginews.com

Dei comuni oggetti di recupero possono essere riciclati e trasformati in uno stratagemma utile a difendersi dai furti in casa: di cosa si tratta.

Un luogo tranquillo e sicuro in cui sentirsi protetti dai pericoli esterni. Questo è ciò che, almeno in teoria, dovrebbe essere la propria abitazione. La casa oggi può contare sulle più moderne tecnologie di sorveglianza che, in molti casi, possono contribuire a sventare le effrazioni.

Eppure i dati parlano chiaro: ancora moltissimi appartamenti vengono puntualmente presi di mira dai ladri. I malviventi sono sempre più accurati nella loro specialità e studiano ogni possibile metodo per poter superare le barriere imposte dai proprietari.

É noto infatti, che utilizzino dei trucchi molto semplici come un foglio bianco nella buca delle lettere, per verificare la presenza o l’assenza degli inquilini in casa. Una volta assicuratisi di avere via libera, riescono a raggiungere l’interno senza difficoltà.

Il pericolo dunque, è dietro l’angolo. Con il loro campo d’azione a disposizione, i malintenzionati hanno modo di esplorare ogni angolo più nascosto. La minaccia maggiore a quel punto, riguarda la possibilità di vedersi sottratti i propri beni di valore.

Dai preziosi oggetti tecnologici ai gioielli, fino al denaro in contanti. E se fosse possibile tenerli al sicuro con un’idea fai da te geniale ed economica? Bastano due oggetti di recupero come un rotolo di carta ed un barattolo vuoto.

Come realizzare l’idea anti-ladri fai da te

Di questi tempi viene sottolineata costantemente l’importanza del riciclo domestico. Piccole abitudini quotidiane consentono un grande risparmio in termini economici e di risorse. Combattere lo spreco significa anche dare una seconda vita ad oggetti in apparenza inutili.

Per questa idea servono un rotolo di carta assorbente consumato ed un comune barattolo di vetro. Il trucco mostrato su TikTok, consiste nel creare un contenitore “magico” che fungerà da nascondiglio per gli oggetti preziosi o il denaro.

Per farlo, si parte posizionando in verticale il tubo di carta e accostandolo al barattolo. A questo punto si deve misurare la misura esatta in altezza del barattolo e tagliare il tubo in corrispondenza. Si può quindi coprire un’estremità forata con del nastro adesivo.

Il tubo deve essere posizionato dentro al barattolo vuoto di vetro, assicurandosi che rimanga bene al centro. Non resta quindi che prendere del riso o della pastina e versarli all’interno del barattolo ma all’esterno del tubo.

In questo modo si andrà a creare un effetto ottico. Il tubo sarà completamente coperto dal riso e il tubo scomparirà. Infine, l’ultimo step sarà liberare l’estremità del tubo dal nastro adesivo. Ecco allora pronto uno scompartimento segreto in cui riporre i propri beni più preziosi.

Questa pratica soluzione giocherà un ruolo fondamentale qualora i ladri dovessero malauguratamente riuscire a giungere in casa. Tentati dalla ricerca nei luoghi più impensabili, difficilmente potranno immaginare che quello che cercano si trova proprio tra un barattolo di alimenti e l’altro.