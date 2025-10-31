Tre colazioni autunnali super golose per fare il pieno di energia e bontà

Tre colazioni autunnali per iniziare bene la giornata, fare il pieno di energia e ingolosire tutta la famiglia.

In autunno serve una coccola al mattino che dia la giusta dose di buon umore per affrontare la giornata soprattutto quando fuori fa freddo, il cielo è grigio e il vento soffia forte. La colazione è il pasto più importante della giornata e con queste tre ricette sarà super golosa.

Ad ogni stagione la sua colazione. Il primo pasto della giornata è fondamentale perché consente al corpo di recuperare liquidi ed energie dopo il sonno e di avere il giusto sprint per affrontare la giornata. Chi non fa colazione può avvertire scarsa concentrazione e stanchezza dovuti ad abbassamenti glicemici.

Considerando le diverse caratteristiche delle stagioni la colazione dovrebbe variare con il loro susseguirsi. In inverno una bevanda calda e alimenti nutrienti e sfiziosi, in estate frutta fresca, yogurt e frullati, in primavera plumcake, omelette o creme ai frutti di bosco mentre in autunno bisogna regalarsi una golosa coccola, profumata e buonissima. Bisogna prendersi del tempo per fare colazione, il pasto diventa un rituale in cui prendere del tempo per sé da vivere con calma e risvegliarsi dolcemente.

Tre idee per la colazione autunnale

Iniziamo con un grande classico rivisitato apposta per la stagione, i pancakes alla zucca. Sofficissimi, profumati, perfetti ricoperti di miele per fare il carico di energia. Farina 00, lievito, latte, uova, zucchero di canna e zucca per un impasto goloso. La zucca tagliata a cubetti si può cuocere al forno in un cartoccio, al vapore oppure al microonde. Per un effetto benefico ancora più elevato si può aggiungere anche un pezzetto di zenzero fresco alla polpa di zucca poi frullata o schiacciata per ottenere una purea.

Deliziosi e profumati i biscotti alle mele. Il frutto va tagliato e bagnato con succo di limone. Gli altri ingredienti sono burro, farina 00, zucchero, uova e lievito per dolci. Con la pasta frolla si dovranno fare delle palline da cuocere in forno a 180° per una ventina di minuti circa. Una volta pronti prima di gustarli caldi e fragranti si può passare una spolverata di zucchero a velo.

Terza colazione autunnale il plumcake alle carote. Le carote vanno tritate e unite a uovo, zucchero, olio, farine e scorza di limone e arancia. L’impasto va messo in uno stampo imburrato e infarinato e sopra andranno distribuite mandorle a lamelle. La cottura in forno a 180° per 35/40 minuti.