Se ami la neve è qui che devi andare a novembre: le piste sono pronte ad accoglierti

Sono già tantissimi gli impianti sciistici pronti ad accoglierti: se ami la neve queste piste ti toglieranno il fiato, ecco dove si trovano

Non c’è bisogno di aspettare trepidanti l’inverno, la neve è già qui ed è tantissima. Tutti gli appassionati che non vedono l’ora di andare in montagna, ad eseguire slalom e cambi di direzione lungo le distese innevate, possono già iniziare ad indossare gli scarponi. Quest’anno la stagione inizia in anticipo: i principiali impianti italiani apriranno infatti alcune settimane prima. Da Madonna di Campiglio a Cortina d’Ampezzo fino alle piste della Valle d’Aosta, quest’anno ci sarà da divertirsi con tantissime novità e innovazioni all’avanguardia. Scopri subito quali sono le migliori località sciistiche europee per questa stagione.

Entriamo quindi più nel dettaglio e scopriamo quali sono le piste che apriranno per prime. Non sprecare altro tempo, prepara tutto quello che ti serve: a novembre gli impianti saranno più convenienti e accessibili a tutti, non perdere questa occasione!

Le migliori piste da sci stanno già aprendo: ecco quali sono

Questa stagione invernale italiana sarà davvero imperdibile. Mai come quest’anno, chiunque potrà decidere di andare in settimana bianca. Con l’apertura straordinaria già a novembre, grazie al clima che ha permesso l’inizio anticipato delle attività nei comprensori sciistici, sarà possibile godere della montagna senza la folla dell’altissima stagione e senza spendere cifre esagerate.

Gli impianti di risalita nella zona del Grostè a Madonna di Campiglio saranno funzionanti già dal 29 novembre. Non perdere l’opportunità di salire sulla seggiovia a sei posti Grostè Express, godendo dei paesaggi naturalistici ancora incontaminati, senza dover sgomitare con l’immensa mole di turisti dell’alta stagione. Il comprensorio sarà tutto per te, non dovrai fare file infinite in quella che è stata premiata tra le dieci destinazioni sciistiche migliori al mondo.

Anche in cima alle Dolomiti la neve non si è fatta aspettare: Cortina d’Ampezzo è pronta per iniziare in anticipo la stagione invernale. Parte dal 29 novembre un lungo calendario per questo impianto sciistico all’avanguardia: sarà possibile esplorare l’alta quota ampezzana con gli sci ai piedi, grazie al nuovissimo collegamento della Cortina Skyline che unisce le Tofane al comprensorio 5 Torri/Falzarego e a tutto il resto del Dolomiti Superski.

Ma il 29 novembre è una data speciale, perché anche gli impianti sciistici di La Thuile apriranno i battenti. Nel frattempo, è già tutto pronto per festeggiare i 41 anni dell’Espace San Bernardo il prossimo 4 gennaio 2026. Si tratta del comprensorio internazionale che unisce le piste e gli impianti di risalita valdostani di La Thuile con quelli francesi di La Rosière.

La stagione invernale che sta per cominciare promette già moltissime novità: oltre alle tariffe agevolate per gli under 16 e gli under 24, ci saranno poi skipass speciali per principianti. Dal 9 euro giornaliero dedicato al tapis roulant, fino ai 32 euro per girare da mattina a sera sulla telecabina e sulle due seggiovie che portano alle piste blu. E non solo, sarà anche inaugurata la seggiovia Chardonnet che potrà trasportare fino a 3.000 persone l’ora.