Valigie sporche e in pessimo stato, è questo il rimedio che ti salva: torneranno come nuove – viagginews.com

Pulire le valigie è fondamentale per il proprio benessere. Quando arriva il momento di farlo, però, in pochi sanno come muoversi. Per fortuna, esiste un rimedio incredibile, capace di fare davvero la differenza.

La cura per l’igiene è essenziale. Solo in questo modo, infatti, è possibile evitare il proliferare di acari e batteri pericolosi. Al ritorno di un viaggio, tuttavia, sono pochissime le persone che hanno voglia di pulire le loro valigie. Nella maggior parte dei casi, si limitano a svuotarle e a riporle al loro posto, rimandando l’inevitabile a un secondo momento.

Adesso che si stanno avvicinando le vacanze di Natale, molte di loro non possono fare a meno di pensare a ciò che hanno lasciato indietro. Non si tratta di un’attività piacevole ma, grazie a questo semplicissimo rimedio, tutto sarà più veloce e soddisfacente. I tessuti torneranno a essere puliti e le valigie non nasconderanno più alcuna traccia di sporco.

Addio valigie sporche, se fai così saranno impeccabili: il rimedio che tutti dovrebbero conoscere

È normale che le valigie, durante le vacanze, si sporchino. Vengono spostate continuamente da una parte all’altra e poggiate su superfici decisamente poco pulite. Questi ritmi sono in grado di mettere a dura prova i materiali. Gli esperti, di conseguenza, consigliano di pulirle con grande attenzione, concentrandosi sia sugli esterni che sugli interni.

Luca Guidara, conosciuto su Instagram come il coach dell’ordine, ha fornito qualche utile consiglio su come procedere. È importante osservare bene l’interno e rimuovere ogni singolo residuo. Non c’è bisogno di acquistare prodotti costosi e aggressivi perché basta realizzare un rimedio con le proprie mani.

Sarà sufficiente mescolare in parti uguali acqua e aceto, mescolare e aggiungere poche gocce di detersivo per i piatti. Il composto andrà versato in un contenitore spray, in modo da essere distribuito agevolmente. Andrà benissimo sia per le aree interne che per quelle esterne. Per la stoffa, sarebbe preferibile spruzzare prima la miscela su un panno, così da non inumidire eccessivamente il tessuto. Per la plastica o l’alluminio, invece, si potrà procedere all’incontrario, limitandosi a eliminare i residui con un panno pulito.

Molti individui, purtroppo, tendono a ignorare una delle parti più sporche: le ruote. Anche loro, proprio come tutto il resto, possono essere sottoposte al medesimo trattamento. La sporcizia accumulata sparirà in un lampo e saranno sicure da maneggiare e regolare. Il rimedio in questione si può ripetere con frequenza, senza correre alcun rischio. In caso di perplessità o dubbi, potrebbe essere d’aiuto provarlo prima su una zona nascosta.