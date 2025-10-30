Se viaggi con queste compagnie aeree puoi soggiornare gratis in hotel: occasione da non perdere

Un’occasione da non lasciarsi proprio scappare: paghi il volo e soggiorni gratis in hotel, persino per 5 giorni. Attenzione però: questa offerta vale solo per alcune compagnie aeree. Scopriamo quali sono.

L’autunno è la stagione migliore per viaggiare: non c’è ancora il freddo rigido dell’inverno ma non c’è nemmeno più il caldo afoso dell’estate, si evita il turismo di massa e, soprattutto, tutto tende a costare meno. Tuttavia, a volte, per risparmiare in vista dei regali di Natale, ci priviamo di un bel viaggetto autunnale.

In effetti in questi tempi di carovita, viaggiare può essere visto come qualcosa di superfluo, qualcosa di cui, tutto sommato, possiamo pure fare a meno. In realtà ogni viaggio rappresenta una nuova scoperta che ci arricchisce profondamente e mai e poi mai dovremmo rinunciarvi. Una ragione in più per preparare subito la valigia? Ci sono alcune compagnie aeree che ti fanno avere il soggiorno gratis in hotel. In pratica paghi il volo ma non l’albergo: in questo modo spenderai meno della metà. In alcuni casi il soggiorno gratuito dura quasi una settimana.

Hotel gratis se viaggi con queste compagnie aeree

Avresti voglia di un weekend o di una settimana di relax o all’insegna dell’avventura ma il tuo conto corrente piange? Non ti preoccupare: queste compagnie aeree ti regalano il soggiorno in hotel. Prepara subito la valigia e preparati al tuo prossimo viaggio.

Viaggiare è un’esperienza meravigliosa e tutti dovremmo farlo più spesso: non solo possiamo scoprire nuovi posti meravigliosi ma possiamo anche scoprire nuove culture, nuove tradizioni, usi e costumi, fare nuove amicizie. Il problema, soprattutto di questi tempi, sono i prezzi: tra volo aereo e hotel si rischia di spendere un vero capitale. Ecco perché alcune compagnie aeree hanno deciso di incoraggiare le persone a viaggiare, offrendo l’alloggio gratis. Ecco quali sono.

Etihad Airways : se fai scalo di almeno 24 ore ad Abu Dhabi, avrai in regalo due notti in un hotel a 4 o addirittura a 5 stelle.

: se fai scalo di almeno 24 ore ad Abu Dhabi, avrai in regalo Turkish : questa compagnia aerea ti offre non solo 2 notti gratis in hotel ma pure un tour guidato a Istanbul.

: questa compagnia aerea ti offre non solo 2 notti gratis in hotel ma pure un tour guidato a Istanbul. Finn Air : se viaggi con questa compagnia aerea, avrai diritto a 5 giorni gratis in un hotel in Finlandia.

: se viaggi con questa compagnia aerea, avrai diritto a Ethiopian Airlines: se hai uno scalo tra le 8 e le 24 ore ad Addis Abeba e voli con questa compagnia, avrai diritto ad una notte gratis in hotel, transfert e visto sempre gratuiti.

Con queste compagnie aeree tu dovrai preoccuparti del volo, all’alloggio penseranno loro: in alcuni casi solo per una notte mentre in altri addirittura per 5 giorni. Così potrai goderti una bella vacanza e, in più, risparmierai un bel po’. Considera, inoltre, che in questi mesi di bassa stagione anche i voli costano meno del solito. Conviene davvero approfittarne.