L’ho provata in tante versioni, ma la zucca così mi fa impazzire: anche mia suocera l’ha apprezzata

Non è la classica zucca con la pasta, ma in questa versione è decisamente più saporita: la ricetta sfiziosa, per portare in tavola una vera specialità.

Se dovessimo rappresentare l’autunno con un ortaggio, la zucca sarebbe quella che sicuramente lo andrebbe ad indicare al meglio. Perfetta per questo periodo, può essere preparata in tantissimi modi e grazie alla sua incredibile versatilità permette di poter preparare numerose ricetta. A partire da sfiziosi primi piatti, fino ad arrivare a gustosi e stuzzicanti contorni.

Una delle versioni più apprezzate è sicuramente la pasta e zucca, un primo piatto antico, povero ma ricco di sapore. Perfetto per chi vuole associare il sapore delicato della zucca, ma senza rinunciare però al gusto. Ebbene, oggi vogliamo tentarvi e mostrare una ricetta completamente diversa dal solito, ma che permetterà di preparare questo ortaggio in un modo delizioso.

Zucca in saor, la ricetta sfiziosa per mangiare questo ortaggio come mai fino ad ora

La zucca in saor è una ricetta sicuramente insolita e diversa da quelle che siamo abituati a vedere. Tuttavia, permetterà di poter gustare la zucca in un modo davvero delizioso. Vediamo quindi, quali sono gli ingredienti che serviranno e i passaggi da seguire per poterla preparare sin da subito.

Ingredienti per 4 persone

Per la zucca:

Zucca (da pulire) 500 g

Brodo vegetale 70 g

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Per le cipolle:

Cipolle rosse 50 g

Pinoli 30 g

Uvetta 30 g

Zucchero 20 g

Brodo vegetale 100 g

Alloro 1 foglia

Aceto di vino bianco 30 g

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale fino q.b.

Per completare:

Prezzemolo

Procedimento:

La prima cosa da fare è prendere la zucca e dopo averla pulita con cura andrà tagliata a fettine sottili In una padella scaldare un filo d’olio, poi aggiungere la zucca e condire con sale e pepe Cuocere a fiamma media per 2 minuti, quindi versare in padella un mestolo di brodo vegetale Coprire con coperchio e proseguire la cottura a fiamma medio-bassa per circa 10 minuti Nel frattempo, pulire e affettare sottilmente la cipolla In un’altra padella versare un filo d’olio insieme alle cipolle Aggiungere il sale, l’alloro e un mestolo di brodo vegetale Lasciare stufare, a fiamma medio-bassa, per circa 15 minuti A questo punto unire l’aceto, lo zucchero e l’uvetta Aggiungere anche i pinoli e mezzo mestolo di brodo vegetale Mescolare e cuocere a fiamma media per 5 minuti A questo punto trasferire sia la zucca che la cipolla in una pirofila, alternando gli strati Riporre in frigorifero e lasciare riposare dalle 6 alle 12 ore, per far amalgamare bene i sapori

Ed ecco che la zucca in saor è pronta per essere servita e gustata. Un sapore sicuramente intenso, ma che farà esaltare ancora di più la delicatezza della zucca.