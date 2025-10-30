Hai voglia di partire a novembre? Queste 10 sono le mete perfette dell’autunno – viagginews.com

Viaggiare in autunno è meraviglioso: i prezzi sono più convenienti e c’è meno gente. Ecco le 10 migliori destinazioni da visitare a novembre.

Novembre sta per iniziare e questo mese è ideale per una bella vacanza. Per rompere la routine dopo l’estate, non c’è niente di meglio che organizzare un viaggio autunnale. Questa stagione è ideale per viaggiare alla volta di meravigliose destinazioni.

Chiunque abbia pochi giorni o qualche settimana a destinazione non può lasciarsi sfuggire queste 10 mete perfette per l’autunno. Ecco dove andare a novembre.

Le 10 destinazioni da visitare a novembre

Novembre è il periodo perfetto per viaggiare: le tariffe sono più competitive e c’è meno affollamento ai monumenti e ai musei. Così, ecco 10 mete perfette da visitare in autunno.

New York e il giorno del Ringraziamento: anche se in questi giorni molti musei e i teatri di Broadway sono chiusi, si potrà fare un giro in carrozza a Central Park, si potranno vedere le vetrine addobbate in tema natalizio, i mercatini e le piste di pattinaggio meno affollate rispetto a dicembre. Monte Everest in Nepal: l’autunno è la stagione migliore per scalare questa montagna. I sentieri sono meno affollati, i prezzi più abbordabili e il cielo limpido. Cuba: questo Paese variopinto e affascinante si può visitare in autunno quando la stagione dei monsoni e degli uragani è finita e si può godere di favorevoli temperature. Messico e il Día de los muertos: la festa dedicata ai defunti, popolarissima da queste parti, è colorata e suggestiva. Per immergersi al meglio in questa ricorrenza bisogna andare nel sud del Paese, dove è davvero molto sentita. Giappone: c’è chi va in questo Paese durante la fioritura dei ciliegi ma anche l’autunno lo caratterizza con dei colori spettacolari. Nara, l’antica capitale, è ricca di templi dell’VIII secolo davvero particolari in autunno. Thailandia: qui in autunno si tengono due festival molto popolari: Loi Krathong e Yi Peng. Il primo è un festival che si caratterizzate per zattere decorate con luci, fiori e incensi, che vengono poi spinte in acqua e lasciate alle correnti. È un evento di purificazione e per allentare le energie negative. Mentre Yi peng è circoscritta al nord del Paese e consiste nel far volare in cielo lanterne di carta . Australia: novembre è il mese perfetto per esplorare in kayak la Byron Bay oppure fare un’escursione alle isole Whitsunday. Florida e i parchi come l’Universal Orlando Resort: si potrà visitare il castello di Hogwarts oppure il Disney World. Il clima è favorevole in autunno per divertirsi in questi parchi a tema senza grande affollamento. Isole Canarie: qui il clima è sempre temperato e a novembre fa ancora caldo. Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, Fuerteventura e La Gomera si caratterizzano per paesaggi lunari ed esperienze incredibili. Marocco: temperature miti, poco affollamento, deserto, escursioni e spiagge incantevoli. Questo Paese è davvero un sogno.

Insomma, chiunque voglia viaggiare a novembre, può andare in una di queste 10 destinazioni per una vacanza all’insegna del divertimento e dell’allegria.