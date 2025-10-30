È questo l’hotel più pericoloso al mondo: dormi tra gli squali e sei circondato dal mare – viagginews.com

Questo non è il classico hotel con i cuscini imbottiti e le coperte calde. Si tratta della struttura più pericolosa al mondo e solo i più audaci avranno il coraggio di dormirci.

Le persone, nella maggior parte dei casi, strutturano il viaggio basandosi sulla meta che desiderano raggiungere. L’hotel, seppur importante, non è essenziale per la riuscita della vacanza. Anzi, spesso, pur di risparmiare, sono disposte a ripiegare su strutture meno belle esteticamente e con pochi comfort.

Questo, però, non è il caso dell’albergo più pericoloso al mondo. Dormire una notte qui rappresenta una prova di vero coraggio. È circondato dagli squali e si può raggiungere soltanto in due modi. Indubbiamente, si tratta di un’esperienza unica, capace di lasciare il segno e di trasmettere una valanga di emozioni diverse.

Dormi qui a tuo rischio, è questo l’hotel più pericoloso del mondo: tanti squali e un’atmosfera inquietante

Il mondo è un posto meraviglioso. Nascosti nei diversi angoli della Terra, ci sono tanti piccoli gioiellini da scoprire. Alcuni sorprendono per la loro bellezza, mentre altri stupiscono per motivi diametralmente opposti. In pochi ne sono a conoscenza ma esiste un hotel considerato tra i più pericolosi. Si trova nel North Carolina, negli Stati Uniti, proprio in mezzo al mare.

Appare come una struttura rialzata, circondata dal mare impetuoso. Prende il nome di Frying Pan Shoals Light Tower e trae origine da un vecchio faro. Visto che non veniva più utilizzato per il suo scopo originale, nel 2010 è stato venduto al prezzo di 85.000 euro. I nuovi proprietari hanno deciso di trasformarlo in un hotel e di offrire un’esperienza unica nel suo genere.

Presenta due piani e può ospitare un massimo di 8 persone contemporaneamente. Si può raggiungere solo in barca o a bordo di un elicottero. Questa seconda opzione ha il costo di ben 2.000 euro. All’interno sono presenti sette camere da letto, una cucina, un magazzino, un ufficio, un’area relax e i bagni.

Tra le attività principali che si possono svolgere ci sono la pesca e il dare da mangiare agli squali. Le persone possono soggiornare al suo interno sia come volontarie, con un totale di 8 ore al giorno di lavoro, sia come turiste. Il costo a notte è di circa 80 euro. Basta osservare le foto per avvertire un brivido salire lungo la schiena. Sicuramente, non è un’esperienza adatta a tutti. Mantenere la calma in una simile situazione potrebbe essere alquanto difficile.