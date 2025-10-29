Viaggi quasi gratis: tutti gli sconti attivi questo autunno su aerei e treni

Pronta a rifare le valigie? Quest’autunno puoi viaggiare quasi gratis grazie ad una marea di sconti attivi su voli aerei e treni.

La maggior parte di noi viaggia in estate oppure alla fine di dicembre per festeggiare il Capodanno in qualche località sciistica. Trascuriamo i mesi di ottobre e novembre che, invece, sono i migliori: meno folla, clima ancora piuttosto mite e, soprattutto, prezzi molto più vantaggiosi.

I mesi di ottobre e novembre, infatti, sono considerati bassa stagione in quanto c’è molto meno turismo e noi abbiamo tutto da guadagnarci. Non solo potremo visitare le nostre mete preferite con molta più tranquillità ma, soprattutto, spenderemo molto meno: a volte persino la metà.

Infatti tanto le strutture alberghiere quanto le compagnie dei trasporti fanno un bel po’ di sconti. In particolare, negli ultimi anni, abbondano gli sconti per gli over 60 che, a ben vedere, sono proprio la categoria che ultimamente viaggia di più e, soprattutto, durante la bassa stagione. Se hai già compiuto 60 anni, prepara subito le valigie perché puoi farti un bel viaggetto spendendo quasi niente.

Sconti autunnali per over 60: puoi viaggiare quasi gratis

Se hai già spento 60 candeline sulla torta di compleanno, quale modo migliore per festeggiare di un bel viaggetto? Quest’autunno ci sono una marea di sconti. Scopriamoli tutti.

Fino agli anni ’80, una persona di 60 anni era considerata anziana. Oggi non è più così: i 60enni odierni sono come i 40enni e sono quelli che viaggiano di più, soprattutto nei periodi di bassa stagione come ottobre e novembre. Per questo diverse compagnie aeree e ferroviarie hanno messo in campo sconti davvero interessanti.

Chi ama viaggiare in treno non resterà sicuramente deluso. Trenitalia prevede sconti fino al 50% sul prezzo del biglietto per chi viaggia con un treno Intercity o con un Intercity Notte. Non da meno Italo: sconti fino al 60% sulla tariffa Flex in ambiente Smart e Prima. Infine, chi vive in Lombardia, può beneficiare di sconto del 25% sull’abbonamento annuale Trenord che vale all’interno di tutta la regione. Per ottenere questo vantaggio, tuttavia, occorre aver compiuto almeno 65 anni.

Gli sconti non mancano nemmeno sul fronte degli aerei ma, tuttavia, ogni compagnia cambia le offerte a seconda del periodo. Solitamente a ottobre e novembre le promozioni non mancano ma è sempre bene consultare il sito ufficiale della compagnia prescelta. Come sempre quando si viaggia in aereo, per risparmiare, la parola d’ordine è flessibilità: se non si ha una meta precisa si possono trovare dei last minute a prezzi davvero stracciati.

Infine non mancano le promozioni anche per coloro che decidono di viaggiare in nave. Dall’1 settembre fino al 31 dicembre, Grimaldi Lines offre uno sconto del 20% ai passeggeri over 60 per le tratte verso Sicilia, Sardegna, Grecia e Spagna e lo sconto vale anche per il trasporto animali e per il trasporto auto. Stessa politica adottata anche da Anek Lines Italia: tutte le persone dai 60 anni in su possono beneficiare di una riduzione del 20%.