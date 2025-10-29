Se ami il vino, questi sono i borghi migliori da visitare in autunno per un’esperienza di gusto incredibile – viagginews.com

Chi ama il buon vino e i paesaggi autunnali non può perdere questi bellissimi borghi in Italia per un’esperienza indimenticabile.

L’Italia è ricca di città piene di arte, storia e bellezza, visitate ogni anno da tantissimi turisti di tutto il mondo. Non solo ma qui ci sono anche borghi tutti da scoprire, di grande bellezza e con un patrimonio autentico e di tradizioni millenarie.

Qui si potranno anche gustare tanti piatti della cucina tradizionale ma anche buonissimi vini, che sono il vanto della nostra Italia. Ecco quali sono i borghi migliori per fare esperienze di questo tipo.

I borghi migliori da visitare in autunno se ami il vino

L’autunno è la stagione migliore per visitare alcuni dei bellissimi borghi che abbiamo in Italia. Qui non solo si potranno scoprire bellezze dell’arte e della storia ma anche assaggiare buonissimi vini. Da nord a sud, ecco i migliori da visitare.

Si parte dalla Toscana, regione importantissima per il vino. Qui infatti si produce il Brunello di Montalcino e proprio Montalcino, a sud della Val d’Orcia, è un paese da scoprire. Così come Montepulciano, dove si produce il Nobile di Montepulciano. Il borgo di pietra è davvero suggestivo. In Piemonte, invece, il territorio delle Langhe è davvero affascinante in autunno e qui non si può perdere Barolo dove si produce l’omonimo vino. Si può visitare il Museo del Vino che si trova nel Castello Falletti, dove c’è anche l’Enoteca Regionale.

In Umbria, invece, un borgo da scoprire è quello di Montefalco dove si produce il Sagrantino. Qui non mancano cantine o vigneti in cui degustare direttamente i vini. Offida, nelle Marche, in provincia di Ascoli Piceno, tra i fiumi Tesino e Tronto, merita una visita per le sue meraviglie architettoniche e per essere il luogo dove poter assaggiare l’Offida Pecorino DOC.

Poi c’è Venosa, in provincia di Potenza, in Basilicata dove poter assaggiare l’Aglianico del Vulture ma anche poter ammirare le bellezze delle terme romane e dei resti delle domus nel Parco Archeologico. In Puglia, chi ama il vino Primitivo può gustarlo a Manduria nelle merge Tarantine. Mentre in Sicilia il nero d’Avola è protagonista nel borgo omonimo che presenta testimonianze barocche come la Chiesa Madre, le Chiese di Santa Venera e Sant’Antonio.

Insomma, sono davvero tanti i borghi da scoprire questo autunno dove ammirare tanta bellezza e apprezzare dell’ottimo vino.