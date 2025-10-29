Pagamento assegno unico, a novembre erogato in due date diverse

Apportate nuove modifiche per quanto riguarda l’assegno unico e universale: a novembre verrà versato in due momenti diversi.

Negli ultimi anni gli aiuti da parte del Governo italiano sono cresciuti. Le famiglie, con l’aumento dei prezzi del gas e dell’energia e dei beni di prima necessità, hanno attraversato periodi piuttosto complicati. Per questo sono stati proposti nuovi bonus, per poter sostenere soprattutto coloro che vivono in condizioni difficili. Ovviamente per poter ricevere il sostegno è necessario rispettare la soglia Isee presentata in domanda.

L’assegno unico universale è, per esempio, un aiuto- presente da tempo- che spetta a tutte le famiglie che hanno figli a carico. Questo versamento va ai nuclei che hanno figli minorenni o che non abbiano superato i 21 anni di età e che siano iscritti ad un corso di studi. Nel mese di novembre 2025 l’assegno viene erogato ai beneficiari, ma quest’anno, a quanto pare, verrà versato in due date diverse.

Assegno unico, quando arriva alle famiglie: a novembre è diviso in due date

Il mese di novembre rappresenta un periodo importante per tanti italiani, dato che vengono solitamente versati diversi sostegni, come l’assegno unico e universale. Spetta alle famiglie che hanno figli a carico e che naturalmente rispettino tutti i requisiti per poterlo ricevere. L’INPS ha stabilito, come ogni anno, un calendario per il versamento delle prestazioni economiche, in modo da garantire maggiore ordine.

In questo momento l’assegno unico è sicuramente uno degli aiuti più attesi dai nuclei che hanno figli minorenni, figli studenti fino ai 21 anni e figli con una disabilità. Come è stato annunciato, quest’anno il sostegno verrà versato in due date diverse di novembre, in base alla situazione amministrativa e alle possibili variazioni presentate dal beneficiario. Le prime date stabilite per il ricevimento del pagamento sono il 20 e il 21 novembre.

In questo caso riceveranno i soldi le famiglie che già percepiscono l’assegno unico e che non hanno presentato nuove domande. Rientrano in questa categoria anche coloro che hanno mantenuto lo stesso ISEE, che devono ricevere lo stesso importo e che hanno la medesima composizione del nucleo. Chi, invece, ha presentato una nuova domanda, ha subìto delle modifiche dei dati ISEE o della propria famiglia, riceverà il pagamento nell’ultima settimana di novembre. Questo perché l’INPS deve effettuare prima i controlli e poi procederà al versamento. Tutti i nuclei, quindi, sono tenuti a controllare il proprio stato, per non incorrere in errori.