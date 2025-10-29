Festeggia Halloween in questi luoghi insoliti: le alternative spaventose alla solita festa – Viagginews.com

Manca sempre meno alla notte di Halloween: scopri alcuni dei luoghi insoliti dove festeggiare il 31 ottobre.

La notte del 31 ottobre si avvicina e con essa anche la febbre nei confronti dei preparativi e dei festeggiamenti a tema. Sulla scia delle celebrazioni d’oltreoceano, i film a tema e il marketing diffuso, il fascino di Halloween ha raggiunto negli ultimi anni anche il Bel Paese.

Qui sono sempre di più coloro i quali scelgono di trascorrere il 31 ottobre in compagnia di amici e famiglia, all’insegna di feste a tema, travestimenti e dolcetto e scherzetto alle porte dei vicini di casa. Tra le modalità per celebrare l’arrivo di Halloween, non mancano i viaggi e i weekend fuori porta.

Tra città d’arte, località più isolate e i caratteristici borghi antichi, festeggiare Halloween in Italia può rivelarsi l’occasione giusta per scoprire nuove zone misteriose, perfette per vivere al meglio l’atmosfera del 31 ottobre. Scopri i luoghi più insoliti per la tua festa.

Festeggia Halloween in questi luoghi insoliti

Ci sono dei luoghi in Italia perfetti per immergersi nell’atmosfera misteriosa, spaventosa e lugubre tipica della notte di Halloween. Tra questi, spicca il Cimitero di San Romedio in Trentino, nel cuore della Val di Non, luogo perfetto per chi ama il lato più spirituale della celebrazione. Alla figura di San Romedio e al cimitero, difatti, sono legate diverse leggende, tra cui misteriosi rumori, suoni e perfino apparizioni all’interno del luogo.

Per chi abita nel sud Italia, invece, in Sicilia si nascondono alcuni dei borghi più mozzafiato del Bel Paese, tra cui anche città completamente abbandonate e oggi considerate fantasma. Tra queste, Poggioreale e Borgo Morfia rappresentano due dei centri abitati abbandonati più misteriosi dell’isola, con storie e leggende ancora vive nell’immaginario collettivo. Mete perfette per gli appassionati di sovrannaturale e mistero, questi luoghi si rivelano essere la scenografia ideale per foto, passeggiate inquietanti e perfino festeggiamenti itineranti di Halloween.

Non può mancare, inoltre, il Cimitero Accattolico di Roma, nel cuore del quartiere Testaccio, uno dei luoghi più misteriosi all’interno della Capitale. Non si tratta di un luogo di sepoltura tradizionale, ma piuttosto di un giardino romantico in cui riposano alcuni degli artisti, filosofi, poeti più importanti. Qui è possibile passeggiare e omaggiare personaggi dal calibro di John Keats, Bysshe Shelley, nomi particolarmente legati al culto e ai festeggiamenti di Halloween.