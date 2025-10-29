Da IKEA il Natale è già arrivato: prezzi piccoli per addobbi da sogno

IKEA anticipa il Natale, negli store si possono già acquistare i primi addobbi per respirare l’aria di festa.

Quest’anno il clima natalizio è più atteso del solito. In alcune città si cominciano ad intravedere le prime luminarie e i negozi sono già ricchi di articoli in tema per la festa più attesa nonostante ci sia ancora Halloween come evento da festeggiare. Si avrà bisogno di pace, speranza e amore e IKEA non delude.

Due mesi a Natale, questo periodo passerà in fretta e tra poche settimane si sarà già nel pieno del clima natalizio. Da tradizione bisognerebbe aspettare l’8 dicembre per addobbare casa ma da diverso tempo molte famiglie si stanno anticipando preparando Albero, presepe, luci sui balconi già a metà o fine novembre. C’è voglia di respirare nell’aria pace e serenità e non è difficile capire qual è il motivo.

Come accennato tanti negozi si stanno già attrezzando per proporre articoli natalizi e convincere i consumatori a fare i primi acquisti. IKEA non rimane mai indietro e ha già pronte decorazioni e addobbi per colorare casa. Tante idee diverse per andare incontro ai gusti e alle esigenze dei clienti ma tutte ad un prezzo piccolo piccolo.

Come addobbare casa per Natale da IKEA

Lasciatevi trasportare nel mondo IKEA per scegliere le decorazioni perfette per il Natale 2025. Il set di 8 decorazioni per l’Albero di Natale funghi rossi in tessuto che donano un’atmosfera da fiaba costano 7.95 euro (17 centimetri) mentre il set di tre decorazioni scintillanti color oro – un rametto con foglie, una pigna e una casetta – costano 3,95 euro.

Il classico bastoncino di zucchero bianco e rosso in vetro da 8 cm costa 9,95 euro nella confezione da tre pezzi, il set di 6 decorazioni bianche dalle forme varie 3,95 euro mentre la punta per l’Albero di natale a cappuccio di Babbo Natale ha un costo di 7.95 euro (26 centimetri). Molto eleganti le stalattiti in vetro trasparente da 16 cm a 9,95 euro (sei pezzi) e le palline color oro a 9,95 euro (20 pezzi).

Per un Albero colorato ci sono, invece, le palline in vetro di diverse tonalità a 9,95 euro per 8 pezzi. Questi sono solo alcuni degli addobbi che IKEA propone per arricchire l’Albero di Natale di elementi originali. Per il resto della casa ci sono lanterne, candele, portacandele natalizie che renderanno ogni stanza calda e accogliente. La candela profumata in vetro con biscotti allo zenzero a 2,75 euro, il portacandela bianco fiocco di neve a 1,95 euro, la lanterna rossa con candelina a 4,95 euro e il cero pupazzo di neve bianco a 6,95 euro.