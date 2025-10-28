Ricetta svuota frigo, la frittata di riso è un classico della cucina semplice da preparare e buonissima

Come cucinare la frittata di riso: aggiungi questi ingredienti e fai attenzione alla cottura, ogni passaggio è fondamentale per creare un piatto buonissimo.

La frittata di riso è un piatto abbastanza semplice da fare e soprattutto è economico, dato che utilizziamo quasi sempre quello che abbiamo già in frigo. Contiene tantissimi ingredienti quindi può essere servita come piatto unico, ma anche come secondo o addirittura come antipasto, ovviamente senza esagerare con le porzioni. È un piatto così facile che anche coloro che non sanno cucinare possono provare a fare.

Ci sono diverse versioni, in base alla propria preferenza. Potete fare la frittata con solo verdure oppure c’è chi preferisce aggiungere la carne e altri ingredienti, in modo da farla bella piena. Ci sono addirittura persone che, per renderla più leggera, la lasciano cuocere in friggitrice ad aria o al forno. Se, per caso, avete tanti alimenti in frigo da consumare, potete provare questa ricetta: in poco tempo creerete un capolavoro, che conquisterà tutta la famiglia.

Frittata di riso, ecco la preparazione per fare un piatto buonissimo in poco tempo

Fare la frittata di riso richiede pochissimo tempo, ma diversi ingredienti, se ovviamente volete cucinare un piatto abbondante. Soprattutto è una ricetta che vi aiuta a svuotare il frigo, quando avete troppi alimenti da consumare. Per prima cosa, per prepararla, dovete prendere il necessario, vi servono, per 4 porzioni, 200 gr di riso, 3 uova, 100 gr di caciotta, 30 gr di parmigiano grattugiato, maggiorana fresca, sale, olio extravergine di oliva e pepe nero.

Iniziate tritando la caciotta e nel frattempo fate cuocere il riso, ma ricordate di scolarlo al dente, dato che subirà una nuova cottura. Poi in una ciotola abbastanza capiente mettete le uova, la caciotta sbriciolata, il parmigiano, la maggiorana e aggiungete il sale. A questo punto mescolate tutti gli ingredienti, in modo da renderli un unico composto e poi versate dentro il riso che avete in precedenza bollito.

Continuate a mescolare fino a quando non sarà amalgamato bene agli altri ingredienti. Fate scaldare un po’ di olio in una padella abbastanza grande e aggiungete il composto. Dovete farlo cuocere a fiamma medio-bassa per circa 20 minuti, con il coperchio. Quando alla base si sarà formata la crosticina dorata capovolgete la frittata e fatela cuocere per altri 10 minuti, fino a quando non sarà dorato anche l’altro lato. A questo punto la vostra frittata di riso è pronta!