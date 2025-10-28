Non rinuncio a mangiare sano nemmeno in autunno, ma la solita insalata la lascio agli altri: questa variante è strepitosa

Mangiare sano in autunno non vuol dire dover rinunciare al gusto: prepariamo l’insalata seguendo questa ricetta e avrà tutto un altro sapore.

C’è chi ‘c’è tempo per la prova costume’ e chi invece non si fa trovare impreparato e decide di mangiare in modo sano ed equilibrato tutto l’anno. Ecco che quindi i pasti principali diventano un mix di sapori e di profumi, tutti ben bilanciati tra loro, senza però eccedere con le calorie. La classica insalata resta sicuramente la protagonista indiscussa, ma questa volta in veste completamente autunnale.

Nonostante sia apprezzata da tutti, alla lunga, mangiare sempre la solita insalata può far venire un po’ di nausea. Ecco che quindi, sarà importante trovare qualche versione, che permetta di unire sapore, leggerezza e novità. Ebbene, quest’insalata che vogliamo mostravi oggi ha tutte e tre queste caratteristiche ed è anche perfetta per l’autunno.

Insalata con radicchio e grana padano: la ricetta perfetta per l’autunno

Chi lo dice che mangiare insalata sia noioso? Per far ricredere tutti, non si dovrà fare altro che provare questa versione perfetta per l’autunno e in pochi minuti, si potrà gustare un piatto unico davvero saporito. Vediamo allora quali sono gli ingredienti e come procedere per gustare quest’insalata autunnale con radicchio e grana padano.

Ingredienti per 4 persone:

160 g di Grana Padano

400 g di cavolfiore

2 carciofi

200 g di radicchio

40 g di gherigli di noci

40 g di mandorle

40 g di olive nere

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Prezzemolo q.b.

Aceto balsamico q.b.

Procedimento:

Per preparare l’insalata la prima cosa da fare è partire dalle verdure. Iniziare con il cavolfiore e dividerlo il in cimette Tagliare sottilmente le cimette e tenete da parte Passare ora ai carciofi, eliminare le foglie più coriacee dei carciofi ed eliminare la parte alta con le spine Pelare il gambo per eliminare la parte esterna più dura e tagliate la punte delle foglie Dividere il carciofo pulito a metà poi tagliarlo sottilmente Porre i carciofi affettati in acqua fredda e succo di limone per non farli annerire Eliminare le foglie esterne del cespo di radicchio ed affettarlo grossolanamente Infine, tagliare a pezzi il formaggio A questo punto non resta che comporre l’insalata. Adagiare sul fondo del piatto il radicchio tagliato, aggiungere i carciofi affettati, il cavolfiore e la frutta secca Insaporire con il Grana Padano DOP e condire l’insalata con un filo di olio, aceto balsamico, sale e pepe nero Completate l’insalata con le olive nere e poco prezzemolo spezzettato.

Ed ecco pronta un’insalata sana, bilanciata e saporita. Un piatto unico perfetto per rendere l’autunno meno ‘triste’ e per mangiare bene, ma senza rinunciare al gusto.