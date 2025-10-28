Crespelle ai funghi cremose e filanti: il primo piatto autunnale che scalda i cuori

Prova queste crespelle ai funghi nella versione più cremosa: questo piatto è perfetto per la stagione autunnale.

Nel periodo autunnale siamo soliti mangiare piatti diversi da quelli del periodo estivo. In estate, infatti, preferiamo preparare, a causa del caldo, pietanze leggere e fresche, come una bella insalata di riso. In autunno, invece, e in inverno, amiamo mangiare piatti caldi. Poi in base al periodo cambiano i prodotti coltivati e in vendita, come le verdure che non si trovano sempre.

Se per caso non avete tempo ma volete preparare un piatto gustoso e facile, vi consigliamo di fare le crespelle ai funghi, che non prevedono una grossa preparazione. Si tratta di un cibo abbastanza semplice da fare, che non richiede grosse abilità in cucina. Se volete renderle ancora più cremose vi suggeriamo di seguire passo passo questa ricetta.

Crespelle ai funghi, con questa ricetta viene fuori una vera e propria bontà

Se non avete molte abilità in cucina, ma volete comunque dilettarvi a preparare un piatto buono, che possa soddisfare tutta la famiglia, vi consigliamo questa ricetta delle crespelle ai funghi. Si tratta di un piatto perfetto per la stagione autunnale. Per prima cosa dovete prendere gli ingredienti, per la besciamella vi servono 500 ml di latte, 50 gr di burro, 50 gr di farina, sale, pepe e un pizzico di noce moscata.

Per il ripieno, invece, dovete prendere 400 gr di funghi, 2 spicchi di aglio, 2-3 cucchiai di olio extravergine di oliva, un mazzetto di prezzemolo fresco, un peperoncino piccolo, 80 gr di fontina, pepe nero e sale. Dopo aver preparato le crespelle, dovete procedere con il condimento: sciogliete a fuoco lento il burro con la farina, poi aggiungete il latte mescolando con una frusta, e quando la crema si sarà addensata mettete il sale, la noce moscata e il pepe.

Poi, dopo aver pulito e tagliato i funghi, li dovete saltare in padella con aglio e olio che in precedenza avete scaldato. Aggiungete il prezzemolo tritato e lasciate cuocere senza coperchio, in modo che non si secchino troppo. Infine aggiungete il sale e il pepe. A questo punto dovete formare le crespelle: in ognuna dovete aggiungere un po’ di fontina, che avete prima tagliato a pezzetti, 2 cucchiai di funghi e 2 cucchiai di besciamella. Dopo averle chiuse per bene, le andrete a mettere in una teglia dove avrete aggiunto la besciamella e le andrete a cuocere in forno a 180 gradi per circa 25 minuti.