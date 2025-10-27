Viaggio in aereo con i più piccoli, non ti stressi e loro sono sereni: cinque consigli da non ignorare – viagginews.com

Viaggio in aereo con i più piccoli, non ti stressi e loro sono sereni: cinque consigli da non ignorare

Far salire i bambini su un aereo può essere impegnativo. Lo stress e la paura, infatti, rischiano di prendere il sopravvento. Grazie a questi consigli, tuttavia, il viaggio sarà piacevole anche per loro.

L’aereo è uno dei mezzi di trasporto più utilizzati per i lunghi viaggi. Grazie alla tecnologia moderna, il comfort è assicurato. I sedili sono comodi e il personale è sempre pronto a rispondere a tutte le domande. Riescono a gestire con efficienza anche i passeggeri più scontrosi o spaventati. Il problema, però, si pone nel momento in cui si decide di partire con i bambini.

Bimbo in braccio alla mamma che guarda dall'oblò dell'aereo
Viaggio in aereo con i più piccoli, non ti stressi e loro sono sereni: cinque consigli da non ignorare

Non si può pretendere che restino seduti e tranquilli per tutto il viaggio. I più piccoli, in particolare, possono avere reazioni diverse, soprattutto se sono alle loro prime esperienze. Un’assistente di volo, con più di 20 anni di esperienza alle spalle, ha provato a fornire qualche consiglio su come ridurre lo stress dei bimbi.

In aereo con i bambini, ecco come tranquillizzarli: i consigli dell’assistente di volo

In aereo, non tutti i bambini reagiscono allo stesso modo. C’è chi riesce ad adattarsi facilmente alla novità e chi, al contrario, si fa prendere dal panico, iniziando a piangere e a dare fastidio a tutti gli altri passeggeri. Non si tratta di maleducazione. Nella maggior parte dei casi, però, è possibile influenzare positivamente il loro approccio.

Bimbi su aereo
In aereo con i bambini, ecco come tranquillizzarli: i consigli dell'assistente di volo

Un’assistente di volo avrebbe fornito cinque validi consigli per tenere sotto controllo la situazione. Si tratta di piccoli gesti capaci di fare davvero la differenza. I più piccoli riusciranno a comprendere tutte le dinamiche e adotteranno un atteggiamento più tranquillo. Genitori e passeggeri, così, potranno tirare un sospiro di sollievo.

Ecco di quali si sta parlando:

  • Portare molti spuntini: un bambino che ha fame diventa molto nervoso e irritabile. Avere a disposizione i suoi snack preferiti semplificherà le cose
  • Spiegare tutto quello che accadrà: è importante spiegare ai più piccoli ogni singolo passaggio, dal check-in all’atterraggio. Così, saranno pronti a tutto
  • Rendere il viaggio un’avventura: le parole sono importanti. Scegliendo quelle giuste, è possibile trasformare l’esperienza in un’avventura da raccontare
  • Permettere ai bambini di scegliere cosa portare: i più piccoli devono sentirsi coinvolti nell’esperienza. Devono essere liberi di portare giocattoli, peluche e libri da colorare
  • Partire la sera: per i viaggi più lunghi, si consiglia di prenotare un volo notturno. I bambini, essendo già stanchi, si addormenteranno velocemente e il tempo passerà più velocemente

Ovviamente, è fondamentale tenere in considerazione il carattere del bambino. Solo in questo modo si potranno personalizzare i consigli in questione e renderli davvero efficaci.

