I luoghi più belli da visitare nel 2026: alcuni di questi sono anche molto economici – viagginews.com

Scopri i luoghi più belli da visitare già durante i primi mesi del 2026: questi ti aiutano anche a risparmiare sul viaggio.

L’arrivo del mese di novembre segna inevitabilmente l’inizio del countdown per le ultime settimane dell’anno, in attesa dell’inizio del nuovo. Le vacanze natalizie, a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno, rappresentano da sempre una occasione ottimale per organizzare le proprie ferie o il viaggio desiderato.

Sono molti, difatti, coloro i quali decidono di progettare un viaggio durante le prime settimane del 2026, poco prima del ritorno in ufficio. Dalle mete balneari più calde per trovare refrigerio, fino ai luoghi di montagna per gli appassionati di sci, le mete più belle del mondo si apprestano ad essere super gettonate nel 2026.

Queste, in particolare, rappresentano alcune delle mete migliori da frequentare proprio nei primi mesi del 2026. Non solo, alcune di queste possono rivelarsi la soluzione giusta per chi cerca un viaggio divertente, gratificante ed economico per tutte le tasche.

I luoghi più belli del 2026: e sono anche economici!

Quando si tratta di mete e viaggi, la guida di Lonely Planet rappresenta da sempre una sicurezza per gli appassionati delle avventure in giro per il mondo. Secondo la lista Best in Travel 2026, sono queste le mete migliori del prossimo anno, le quali saranno subito gettonate dai viaggiatori. Per chi non vuole spostarsi oltre i confini nazionali, nella lista spiccano i paesaggi incontaminati della Sardegna, meta ideale per coniugare sole, mare e buon cibo.

All’interno dell’Europa non manca la Finlandia, meta particolarmente economica all’interno del vecchio continente, ideale per chi vuole fare l’esperienza di paesaggi incontaminati e suggestivi. Spicca anche l’Irlanda, con la città medievale di Tipperary e la Spagna con la località di Cadice. Per gli amanti dei luoghi più esotici, nella lista spiccano località come le Barbados ai Caraibi, Città del Messico e Phuket in Thailandia.

Negli Stati Uniti d’America, inoltre, Lonely Planet suggerisce di visitare la regione del Maine e il Theodore Roosevelt Nation Park, dove poter ammirare dei paesaggi incantevoli e vivere un’esperienza indimenticabile tra le routes americane. Nella classifica spiccano anche luoghi come Jaffna nello Sri Lanka, Qui Nho’n in Vietnam e la Tunisia, meta più vicina e perfetta per chi vuole spendere poco ed entrare in contatto con luoghi di rara bellezza.