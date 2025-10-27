Halloween: ecco come realizzare un trucco spaventoso per il tuo bambino o bambina – viagginews.com

Hai dei figli o nipoti e vuoi truccarli per Halloween ma non sai neanche da dove cominciare? Sei nel posto giusto, continua a leggere.

Halloween è alle porte e, insieme a costumi e decorazioni, il trucco è uno degli elementi più divertenti e creativi della festa. Che si tratti di trasformare il tuo bambino in un piccolo vampiro, in una streghetta o in un mostriciattolo adorabile, il make-up giusto può fare la differenza.

Ecco una guida pratica e sicura per realizzare un trucco spaventoso ma adatto ai più piccoli, con consigli utili e tante idee creative.

Trucco bambini per Halloween: tutti i passaggi

La prima cosa da fare è scegliere i prodotti giusti. La pelle dei bambini è molto più delicata rispetto a quella degli adulti, quindi è fondamentale utilizzare cosmetici specifici e ipoallergenici. In commercio esistono trucchi a base d’acqua, facilmente lavabili e privi di profumi o parabeni.

Meglio evitare colori acrilici o prodotti non cosmetici, come tempere o pennarelli, che potrebbero causare irritazioni o reazioni allergiche. Prima di iniziare, è buona norma fare una piccola prova su una zona del braccio per verificare che non ci siano reazioni cutanee.

Una volta scelti i prodotti, prepara la pelle del bambino con cura. Pulisci bene il viso con acqua tiepida e asciugalo delicatamente. Applica poi una crema idratante leggera, che fungerà da barriera protettiva e faciliterà la rimozione del trucco a fine serata. Se il make-up deve durare a lungo, puoi utilizzare una base fissante trasparente o un velo di cipria per aumentare la tenuta dei colori.

A questo punto, arriva la parte più divertente: la creazione del trucco. Se il tuo bambino vuole trasformarsi in un piccolo vampiro, stendi con una spugnetta una base chiara su tutto il viso, poi scurisci leggermente le occhiaie con un ombretto grigio o viola.

Con una matita nera disegna due piccoli canini vicino alle labbra e aggiungi un tocco di rossetto rosso per simulare qualche goccia di “sangue”, senza esagerare.

Per un look da streghetta o maghetto, punta su colori vivaci come il viola, il verde o il nero. Disegna una piccola ragnatela intorno agli occhi o una luna sulla fronte con un eyeliner morbido. Puoi aggiungere brillantini o stelle dorate per un effetto magico e meno spaventoso.

Se invece preferisci un trucco da zombie, utilizza una base grigiastra o verdognola, aggiungi ombreggiature intorno agli occhi e sulle guance per creare un effetto “non morto”, e disegna finte cicatrici o crepe sulla pelle con un pennello fine e colori adatti al viso. Per ottenere un risultato perfetto, lavora con calma e precisione. Usa pennellini sottili o cotton fioc per delineare i dettagli e lascia asciugare ogni strato di colore prima di applicare il successivo.

Se il bambino si muove molto, trasforma il momento del trucco in un gioco: raccontagli una storia sul personaggio che sta diventando o metti un po’ di musica di Halloween per creare la giusta atmosfera.

Quando la serata è finita, rimuovi il trucco con delicatezza. L’ideale è usare acqua tiepida e un detergente specifico per bambini o, in alternativa, salviette struccanti delicate. Evita di strofinare troppo: i prodotti a base d’acqua si eliminano facilmente e la pelle tornerà pulita e morbida in pochi minuti.