A Napoli la mozzarella la fanno in carrozza: croccante fuori e filante dentro farà impazzire tutti

Come preparare una mozzarella in carrozza proprio come la fanno a Napoli: croccante fuori e dal cuore filante, ti conquisterà al primo morso.
La mozzarella in carrozza è un piatto tradizionale italiano, tipico soprattutto della cucina campana. Si tratta di un antipasto o street food preparato con del semplice pane e della mozzarella. Nasce come ricetta popolare per riutilizzare la mozzarella avanzata e il pane raffermo. In un’epoca in cui non si sprecava nulla, friggerla “in carrozza” era un modo gustoso per dare nuova vita a ingredienti semplici.
L’espressione “in carrozza” fa riferimento al fatto che la mozzarella è “trasportata” o “avvolta” da fette di pane, proprio come una persona viaggia all’interno di una carrozza. Il pane fa da “contenitore” alla mozzarella morbida all’interno, impedendo che si sciolga o fuoriesca durante la frittura.
Mozzarella in carrozza proprio come la fanno a Napoli: la ricetta semplicissima da provare subito
La mozzarella in carrozza può essere servita o come sfizioso antipasto oppure come finger da gustare durante un fresco aperitivo. Nelle cucine popolari di Napoli, invece, spesso viene preparata per il pranzo della domenica e portata in tavola come contorno, dopo aver mangiato l’immancabile pasta al forno e la carne al ragù. Vediamo quindi, come procedere e quali ingredienti serviranno per prepararla subito.
Ingredienti per circa 24 pezzi:
- Pane bianco in cassetta 12 fette
- Mozzarella di bufala 500 g
- Sale fino q.b.
- Uova grandi 5
- Farina 00 100 g
- Pangrattato 300 g
- Olio di semi di girasole 1 litro
Procedimento:
- Per prima cosa tagliare la mozzarella di bufala in fette dello spessore di 1 cm
- Disporle man mano su un vassoio foderato con carta assorbente e coprite con altri fogli di carta per permettere di assorbire quanto più siero è possibile. Se la mozzarella è del giorno prima, meglio ancora
- Dopo aver fatto assorbire il liquido, prendere due fettine di pane e sistemare in mezzo le fette di mozzarella, tali da ricoprire tutta la superficie, ma senza farla uscire dai bordi
- Insaporire con un pizzico di sale e di pepe
- Pressare delicatamente con le mani per compattare il tutto
- Proseguite così per tutte le altre fette di pane
- Utilizzando un coltello, eliminare la crosta dalle fettine di pane in cassetta
- A questo punto tagliare per ottenere i classici triangolini
- Passare ciascun pezzo di pane farcito prima nella farina poi nell’uovo sbattuto con un pizzico di sale
- Fare in modo da ricoprirli interamente
- Infine passarli nel pangrattato
- Ora non resta che friggere i triangolini in padella nell’olio bollente e lasciarli cuocere fino a doratura.
Una volta pronti, lasciarli scolare su un piatto rivestito con carta assorbente e gustare ben caldi.