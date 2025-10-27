A Napoli la mozzarella la fanno in carrozza: croccante fuori e filante dentro farà impazzire tutti

Come preparare una mozzarella in carrozza proprio come la fanno a Napoli: croccante fuori e dal cuore filante, ti conquisterà al primo morso.

La mozzarella in carrozza è un piatto tradizionale italiano, tipico soprattutto della cucina campana. Si tratta di un antipasto o street food preparato con del semplice pane e della mozzarella. Nasce come ricetta popolare per riutilizzare la mozzarella avanzata e il pane raffermo. In un’epoca in cui non si sprecava nulla, friggerla “in carrozza” era un modo gustoso per dare nuova vita a ingredienti semplici.

L’espressione “in carrozza” fa riferimento al fatto che la mozzarella è “trasportata” o “avvolta” da fette di pane, proprio come una persona viaggia all’interno di una carrozza. Il pane fa da “contenitore” alla mozzarella morbida all’interno, impedendo che si sciolga o fuoriesca durante la frittura.

Mozzarella in carrozza proprio come la fanno a Napoli: la ricetta semplicissima da provare subito

La mozzarella in carrozza può essere servita o come sfizioso antipasto oppure come finger da gustare durante un fresco aperitivo. Nelle cucine popolari di Napoli, invece, spesso viene preparata per il pranzo della domenica e portata in tavola come contorno, dopo aver mangiato l’immancabile pasta al forno e la carne al ragù. Vediamo quindi, come procedere e quali ingredienti serviranno per prepararla subito.

Ingredienti per circa 24 pezzi:

Pane bianco in cassetta 12 fette

Mozzarella di bufala 500 g

Sale fino q.b.

Uova grandi 5

Farina 00 100 g

Pangrattato 300 g

Olio di semi di girasole 1 litro

Procedimento:

Per prima cosa tagliare la mozzarella di bufala in fette dello spessore di 1 cm Disporle man mano su un vassoio foderato con carta assorbente e coprite con altri fogli di carta per permettere di assorbire quanto più siero è possibile. Se la mozzarella è del giorno prima, meglio ancora Dopo aver fatto assorbire il liquido, prendere due fettine di pane e sistemare in mezzo le fette di mozzarella, tali da ricoprire tutta la superficie, ma senza farla uscire dai bordi Insaporire con un pizzico di sale e di pepe Pressare delicatamente con le mani per compattare il tutto Proseguite così per tutte le altre fette di pane Utilizzando un coltello, eliminare la crosta dalle fettine di pane in cassetta A questo punto tagliare per ottenere i classici triangolini Passare ciascun pezzo di pane farcito prima nella farina poi nell’uovo sbattuto con un pizzico di sale Fare in modo da ricoprirli interamente Infine passarli nel pangrattato Ora non resta che friggere i triangolini in padella nell’olio bollente e lasciarli cuocere fino a doratura.

Una volta pronti, lasciarli scolare su un piatto rivestito con carta assorbente e gustare ben caldi.